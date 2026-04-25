Veranico pode trazer calor de 32°C e alerta de secura para Belo Horizonte

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Belo Horizonte (MG) deve ter um final de semana de "veranico" com sol forte, calor de até 32°C e umidade em nível de alerta para a saúde, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O contraste térmico é o grande destaque: após uma manhã de sábado com sensação de 11,4°C na Estação Cercadinho, de acordo com a Defesa Civil de BH, a massa de ar seco ganha força e afasta qualquer chance de chuva na capital mineira.

Enquanto a Grande BH e o Leste do estado ficam com tempo estável, a instabilidade atinge o Norte de Minas e o Jequitinhonha neste sábado, migrando para o Sul e o Triângulo no domingo.

A combinação de temperaturas elevadas e umidade crítica de 30% no domingo, em BH, exige atenção redobrada com a hidratação e cuidados respiratórios, especialmente durante as tardes de céu aberto e calor intenso.

A tendência de calor se intensifica no domingo, segundo o Inmet, consolidando um cenário de tempo seco e sem previsão de chuva para o fim de semana.

A madrugada deve ser ligeiramente mais fresca, com mínima de 15°C, mas o sol forte deve fazer a máxima saltar para os 32°C.

Com o céu aberto, a umidade mínima atinge o limiar crítico para a saúde (respiratória, fisiológica e vascular) de 30%, reforçando o clima de veranico em pleno outono.

Os ventos alternam entre as direções Leste e Noroeste, devendo manter a sensação de tempo abafado durante o período da tarde.

Neste sábado, a capital mineira amanheceu sob a influência de ventos que intensificam a sensação de frio, especialmente nas áreas de maior altitude.

A temperatura mínima registrada foi de 15,8 °C, e a máxima estimada para o dia é de 29 °C, acompanhada de uma expectativa de umidade relativa do ar em torno de 40% durante o período da tarde, o que exige atenção redobrada com a hidratação.

As estações meteorológicas localizadas nas áreas mais elevadas e abertas da cidade registraram os índices mais baixos logo no início da manhã.

A menor temperatura da capital foi aferida na estação Oeste (Cercadinho), que marcou 15,8 °C às 5h, mas com uma sensação térmica rigorosa de 11,4 °C devido às rajadas de vento.

Na sequência, a região da Pampulha registrou 16,6 °C às 6h (com sensação de 18,4 °C), seguida de perto por Venda Nova, onde os termômetros bateram 16,7 °C às 6h35.

As regionais que compõem a porção mais central e densamente urbanizada da metrópole apresentaram mínimas ligeiramente superiores. A estação Centro-Sul registrou 16,9 °C às 6h, mantendo uma média amena para a região.

Já o índice mais alto entre as mínimas coletadas nesta manhã ocorreu no Barreiro, onde a temperatura baixou a 17,7 °C, marca atingida às 4h10, evidenciando a variação microclimática entre as diferentes zonas da cidade.

Vai chover no interior de Minas Gerais neste fim de semana?

Em Minas Gerais, a previsão do Inmet para o fim de semana mostra as regiões do Norte de Minas e Vale do Rio Jequitinhonha com maior instabilidade.

Começam com muitas nuvens e evoluem para episódios de chuvas isoladas entre a manhã e a tarde do dia 25. Amanhã, o tempo tende a estabilizar, ficando apenas com nebulosidade variável.

A faixa Oeste e Sul, que compreendem o Triângulo, Sul/Sudoeste de Minas e Oeste de Minas, apresentam um padrão inverso ao Norte.

Iniciam o período com dia claro, mas sofrem um aumento progressivo de nebulosidade a partir desta tarde. Amanhã, estas regiões tornam-se o foco de instabilidade do estado, com previsão de muitas nuvens e chuvas isoladas.

O Noroeste do estado se mantém como uma área de transição com padrão constante de muitas nuvens ao longo de quase todo o período, alternando com curtos momentos de céu aberto, mas sem indicação de precipitação significativa nos mapas apresentados.

O eixo Central, Leste e Sudeste, que compreende as regiões Metropolitana de Belo Horizonte, Central Mineira, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Zona da Mata e Campos das Vertentes, tende a apresentar tempo estável na maior parte do período.

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A predominância é de dia claro, com breves intervalos de aumento de nebulosidade (muitas nuvens), especialmente nos Vales e na Zona da Mata durante as tardes e noites iniciais. Não há previsão de chuva para estas áreas nos mapas analisados.



Previsão do tempo em Minas Gerais

Norte e Jequitinhonha: instabilidade predominante com chuvas isoladas no sábado e melhora no domingo

instabilidade predominante com chuvas isoladas no sábado e melhora no domingo Triângulo e Sul: tempo firme no início do período com virada para chuvas isoladas no dia 26

tempo firme no início do período com virada para chuvas isoladas no dia 26 Noroeste: região de transição com nebulosidade constante mas sem previsão de chuva significativa

região de transição com nebulosidade constante mas sem previsão de chuva significativa Grande BH e Leste: estabilidade atmosférica garantindo sol e tempo seco durante todo o fim de semana

Recomendações para os dias de calor e tempo seco