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Bunker do tráfico é destruído e menor é apreendido em operação policial

Imóvel "blindado", construído em concreto armado e com 12 travas, foi demolido em Governador Valadares nesta quinta-feira (23/4)

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
23/04/2026 20:26 - atualizado em 23/04/2026 20:28

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Durante as buscas no bunker, os militares encontraram 45 pinos de substância semelhante à cocaína
Durante as buscas no bunker, os militares encontraram 45 pinos de substância semelhante à cocaína crédito: Divulgação/PMMG

Uma construção fortificada usada como bunker do tráfico foi demolida nesta quinta-feira (23/4), no aglomerado Favelinha do Elvamar, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

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Um adolescente de 15 anos foi apreendido e 46 pinos de cocaína foram recolhidos durante a ação.

A operação foi realizada pela Polícia Militar, com apoio do Corpo de Bombeiros e da prefeitura, e teve como objetivo prevenir e reprimir o tráfico de drogas e a prática de crimes violentos. A ação ocorreu em uma região classificada pela PM como zona quente de criminalidade.

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Os militares identificaram uma edificação irregular com estrutura incomum. O imóvel, construído em concreto armado e com reforço nas paredes, possuía apenas uma entrada, protegida por uma porta de aço maciço com aproximadamente 12 travas. As características, segundo a corporação, indicavam que o local funcionava como um bunker usado para armazenar drogas e dificultar ações policiais e ataques de grupos rivais.

A estrutura foi demolida com apoio da Prefeitura de Governador Valadares e do Corpo de Bombeiros.

Antes do início da demolição, a equipe entrou em um imóvel ligado ao bunker. No local, foi encontrado um adolescente de 15 anos que demonstrou nervosismo ao perceber a chegada dos agentes.

Durante a abordagem, havia um pino de substância semelhante à cocaína preso à cintura do jovem. Em seguida, foram encontrados outros 45 pinos da mesma substância no imóvel.

O adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, previsto na Lei de Drogas (11.343/2006). Ele teve os direitos assegurados durante a ocorrência, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Segundo a polícia, o jovem já possui ao menos três registros anteriores de apreensão. Informações anônimas recebidas indicam que ele estaria sendo aliciado por integrantes de uma organização criminosa atuante na região para integrar o esquema de tráfico.

Operação policial em 2025

Em abril de 2025, uma ação conjunta das polícias Civil e Militar também encontrou um imóvel adaptado como bunker do tráfico no mesmo bairro, com estrutura reforçada por um portão de chapa espessa e sete trancas.

Seis pessoas foram presas na ocasião. O imóvel funcionava como base de uma facção criminosa envolvida com o comércio de drogas e disputas por território na cidade.

Além das prisões, foram apreendidos um revólver calibre .32, munições, pedras de crack, porções de maconha, pinos de cocaína, balanças de precisão, dinheiro em espécie, moedas estrangeiras e equipamentos utilizados para monitoramento e embalagem de entorpecentes.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Borges

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