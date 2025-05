Imóvel 'blindado' com sete trancas é arrombado em operação policial

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

Seis pessoas foram presas nessa quarta-feira (30/4) em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, durante uma operação das polícias Civil e Militar que teve como destaque a invasão de uma casa transformada em verdadeiro bunker. O imóvel, que servia como ponto de tráfico de drogas, estava reforçado com um portão de chapa espessa e sete trancas.

O reforço na estrutura da casa, localizada no bairro Elvamar, fazia parte da estratégia de proteção de um ponto de tráfico de drogas. A suspeita das forças de segurança é de que o local funcionava como base de operação de uma facção criminosa envolvida com o comércio de entorpecentes e com disputas violentas por território na cidade.

Para entrar no imóvel, os policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), vindos de Belo Horizonte, precisaram usar ferramentas especializadas de arrombamento.

A ação foi realizada nos bairros Elvamar e Vila Park Ibituruna e resultou em apreensões significativas. No imóvel onde ocorreu o arrombamento, os policiais encontraram um revólver calibre .32 com munições, 46 pedras de crack, 32 porções de maconha, nove pinos de cocaína, duas balanças de precisão, câmeras de monitoramento e mais de R$ 600 em espécie, além de dólares e materiais para embalar drogas. Quatro pessoas foram presas nessa parte da operação — três homens e uma mulher.

No bairro Vila Park Ibituruna, outras duas pessoas foram detidas. Com elas, foram encontrados 19 tabletes de maconha, um invólucro de cocaína, pedras de crack, oito munições calibre .38, três calibre .22, três balanças de precisão, embalagens plásticas, celulares e R$ 195 em dinheiro, além de US$ 113 em espécie.

A operação é fruto de um trabalho conjunto de inteligência entre o 6º Batalhão da Polícia Militar, o Bope e a 5ª Delegacia Regional da Polícia Civil. Segundo as corporações, o objetivo foi reprimir o tráfico de drogas e conter o avanço da violência letal provocada por disputas entre facções rivais.