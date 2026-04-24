Estoque do crime: PM encontra tonel lotado de drogas em cafezal de MG

No meio de um cafezal na cidade de Patrocínio, no Triângulo Mineiro, a Polícia Militar (PMMG) encontrou grande quantidade de drogas para o tráfico. A operação ocorreu no início da tarde dessa quinta-feira (23/4), quando os militares receberam informações sobre o possível local das drogas. Além da apreensão do material, os militares prenderam seis criminosos por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

As drogas estavam localizadas em um tonel, no Bairro Enéas. Durante a operação, foram apreendidas 1.048 pedras de crack, 40 pedras grandes de crack, uma porção de crack moído, 170 pacotes de cocaína, uma barra de crack e um tablete de maconha.

Outros materiais utilizados pelos criminosos também foram apreendidos: cinco celulares, seis balanças de precisão, duas câmeras de segurança, um aparelho de reprodução de CDs, uma faca, uma tesoura e diversos materiais para embalar as drogas.

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A PM não confirmou se os criminosos têm outras passagens pela polícia. Os autores e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.