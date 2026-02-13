Waze e Google Maps já te levaram para um lugar estranho? Entenda por quê

Uma cena inusitada viralizou recentemente nas redes sociais: um motorista tentando atravessar a rodovia BR-381 por uma passarela de pedestres. O caso, que chama a atenção pela imprudência, levanta uma dúvida comum entre usuários de aplicativos como Waze e Google Maps. Por que, às vezes, os apps de GPS sugerem caminhos estranhos ou até perigosos?

A resposta está na forma como os algoritmos funcionam. Eles são programados para encontrar o trajeto mais rápido ou mais curto, com base em uma enorme quantidade de dados coletados em tempo real. Isso inclui informações sobre o trânsito, limites de velocidade e até mesmo rotas feitas por outros motoristas.

O sistema processa esses dados e calcula a melhor opção matemática, mas nem sempre consegue interpretar o contexto. Uma via estreita e perigosa pode parecer um atalho eficiente para o algoritmo, que não avalia fatores como a segurança do bairro, a qualidade do asfalto ou se uma passagem é adequada para carros.

É por isso que, ocasionalmente, os aplicativos podem sugerir ruas sem saída, vielas apertadas ou caminhos que levam a áreas de risco. A tecnologia prioriza a eficiência, mas o bom senso humano continua sendo fundamental para uma viagem segura.

Como evitar rotas perigosas

Para minimizar os riscos, é possível ajustar algumas configurações e adotar práticas simples antes de iniciar qualquer trajeto. Essas medidas ajudam a "ensinar" o aplicativo sobre suas preferências e a evitar surpresas desagradáveis no caminho.

Evite vias não pavimentadas: Tanto no Waze quanto no Google Maps, é possível configurar a navegação para evitar estradas de terra. Procure nas configurações de rota ou de navegação do aplicativo para ativar essa opção e impedir que ele sugira caminhos sem asfalto.

Configure pedágios e rodovias: Tanto o Waze quanto o Google Maps permitem que você evite pedágios, balsas e rodovias. A configuração fica visível ao planejar um percurso e é útil para quem prefere trajetos urbanos.

Analise o percurso antes de sair: Sempre verifique o caminho sugerido no mapa. Dê zoom para ver os nomes das ruas e, se desconfiar de algo, use o Street View para ter uma visão real do local.

Confie na sua intuição: Se uma rota parece inadequada, perigosa ou simplesmente estranha, não hesite em desviar. O aplicativo irá recalcular o trajeto a partir da sua nova posição, adaptando-se à sua escolha.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.