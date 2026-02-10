PF diminui apreensões de drogas e armas em 2025

Dados divulgados pela Polícia Federal nesta terça-feira, 10, mostram que, em 2025, houve redução na apreensão de drogas e armas pela corporação em relação ao ano anterior.

Em 2024, a Polícia Federal apreendeu 74,5 toneladas de cocaína. Em 2025, houve uma queda de 1,9%, totalizando 73,1 toneladas.

Em relação aos pés de maconha erradicados, houve redução de 25,1% na comparação com 2024. A PF destruiu 737.950 pés de maconha em 2024 e 562.911 em 2025.

A apreensão de armas e munições também apresentou queda no último ano. Em 2024, a PF apreendeu 2.741 armas e, em 2025, o número caiu para 2.471.

A PF apreendeu 198.113 munições em 2025, cerca de 10% a menos do que em 2024, quando foram apreendidas 220.082.