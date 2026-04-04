Perigo invisível das drogas sintéticas desafia saúde pública nas capitais

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O avanço das drogas sintéticas e a dificuldade de medir com precisão o consumo dessas substâncias no Brasil expõem um novo desafio para a saúde pública nas grandes cidades, mais dinâmico, menos previsível e, muitas vezes, invisível às estatísticas tradicionais.

Embora no Brasil crack e cocaína ainda predominem, especialmente nos atendimentos na saúde, gestores e especialistas apontam uma mudança gradual no perfil de uso dessas substâncias, que vêm ganhando espaço em um cenário ainda marcado pela escassez de dados consolidados.

As drogas sintéticas, como metanfetamina, opioides e canabinoides sintéticos, MDMA, catinonas e cetamina, são conhecidas por sua alta toxicidade e efeitos imprevisíveis no sistema nervoso central. O uso pode levar a sérios problemas de saúde, incluindo intoxicações graves, surtos psicóticos e morte.

O tema foi discutido na Cúpula da Parceria para Cidades Saudáveis, realizada no Rio de Janeiro, rede global apoiada pela Bloomberg Philanthropies em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Vital Strategies.

A iniciativa apoia projetos em 11 cidades no mundo - Bogotá, Buenos Aires, Atenas, Londres, Helsinque, Milão, Filipinas, São Francisco, Baltimore, Vancouver e Rio de Janeiro - voltados à prevenção de mortes por overdose.

Entre as ações, estão estratégias que levem ao aumento do acesso à naloxona, medicamento antagonista de opioides, usado em emergências para reverter rapidamente overdose ou intoxicação aguda por substâncias como morfina, heroína, fentanil e tramadol.

Cidades como Atenas e Milão, por exemplo, têm trabalhado especificamente com populações vulneráveis, incluindo pessoas em situação de rua em centros urbanos.

Atenas, por exemplo, liderou com sucesso uma nova declaração ministerial nacional para expandir o acesso à naloxona em todo o país, além do ambiente hospitalar, segundo Ariella Rojhani, diretora de programas da Parceria para Cidades Saudáveis da Vital Strategies.

"A naloxona agora está mais facilmente disponível para pessoas que usam drogas e para seus amigos e familiares, para que possam intervir em caso de overdose", relata.

Mapa do consumo no Rio de Janeiro

No Rio, a aposta do projeto tem sido combinar informação e cuidado. A integração de dados permite mapear padrões de consumo, identificar territórios mais vulneráveis e antecipar demandas por atendimento.

"Conseguimos ter um mapa da cidade e organizar o cuidado focando nas pessoas mais vulneráveis", diz o médico Daniel Soranz, que deixou a Secretaria Municipal de Saúde do Rio nesta semana para disputar reeleição para a Câmara dos Deputados.

O programa trabalha em várias frentes em relação ao uso de drogas por moradores de rua ou em outros contextos de vulnerabilidade. Entre as ações, estão melhoria dos registros e treinamento de equipes para a reinserção no mercado de trabalho.

Segundo Soranz, o crescimento de efeitos adversos das drogas sintéticas já começa a aparecer - ainda que de forma incipiente - nas estatísticas da rede pública de saúde.

"Antes da pandemia, não conseguíamos ter esses dados agregados. Hoje temos o prontuário clínico integrado de uma população de 6,7 milhões de habitantes", diz.

Ele afirma que isso permite identificar rapidamente usuários que chegam ao sistema e estruturar planos terapêuticos individualizados, iniciados na atenção primária e articulados com outros níveis de cuidado, como os Caps AD (Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas). As informações, ressalta, são usadas exclusivamente para fins de saúde.

Impacto das drogas sintéticas na saúde é subdimensionado

De acordo com gestores e especialistas de saúde pública presentes na cúpula, o impacto das drogas sintéticas na saúde segue subdimensionado. A própria natureza dessas substâncias, com composições variáveis e cadeias de distribuição menos visíveis, dificulta o monitoramento e exige respostas mais ágeis. "Sem dados, não conseguimos dimensionar o problema. E sem isso, não conseguimos cuidar", resume Soranz.

Esse cenário acompanha uma tendência global. Segundo Daliah Heller, vice-presidente de Iniciativas para a Prevenção de Overdoses da Vital Strategies, o avanço dessas substâncias está redesenhando o mapa do consumo. Países antes vistos apenas como rotas de trânsito passam a se tornar também mercados consumidores, impulsionados por uma lógica de produção descentralizada e de rápida circulação.

"Não é como o ópio vindo do Afeganistão. A produção pode acontecer em um laboratório local e chegar ao usuário rapidamente", explica. Essa mudança encurta rotas, reduz custos e acelera a disseminação.

Além disso, o mercado se caracteriza por mutação constante. Nos Estados Unidos, por exemplo, o fentanil - opioide altamente potente - tem sido misturado a sedativos e outras substâncias para modular efeitos ou substituir drogas escassas. O resultado é maior imprevisibilidade e risco elevado para usuários e serviços de saúde.

Diante desse cenário, cresce a importância de estratégias de monitoramento em tempo real. Heller destaca três frentes principais: testagem de drogas em campo, análise laboratorial (como cromatografia) e sistemas de alerta precoce. Integradas, essas ferramentas permitem identificar rapidamente mudanças na composição das substâncias e informar tanto profissionais de saúde quanto a população.

Modelos desse tipo já operam em cidades como Vancouver e Toronto, onde plataformas públicas divulgam semanalmente o que circula no mercado local. "É informação para salvar vidas", afirma.

A especialista também enfatiza o papel central das cidades. "São os municípios que veem o problema acontecer em tempo real e precisam agir".

Experiências internacionais mostram respostas territorializadas

Diante de um aumento alarmante de 763% nas apreensões de alfa-PVP (uma catinona sintética conhecida localmente como "peukku") no primeiro semestre de 2025, a cidade de Helsinque lançou uma nova estratégia municipal que envolve uma abordagem conjunta entre as autoridades de saúde e segurança para mitigar danos causados por essas substâncias.

Na saúde, por exemplo, houve intensificação de programas de educação, desintoxicação e suporte rápido aos usuários. A alfa-PVP também foi incluída em novos pacotes de testes laboratoriais de saúde ocupacional para melhor detecção e monitoramento.

Em Londres, autoridades trabalham em sistemas capazes de detectar surtos de overdose quase em tempo real e emitir alertas rápidos.

Um dos desafios mais críticos, porém, está na própria identificação dos danos. Enquanto overdoses por opioides são mais facilmente reconhecidas, o mesmo não ocorre com estimulantes como cocaína e anfetaminas. "Muitas mortes aparecem como parada cardíaca ou infarto, mas podem estar diretamente ligadas ao uso de drogas", afirma Heller. Essa subnotificação mascara a real dimensão do problema.

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Há ainda fatores agravantes. Evidências indicam que o uso frequente de estimulantes, combinado a ondas de calor, aumenta o risco de eventos cardiovasculares fatais - uma preocupação relevante em cidades como o Rio de Janeiro, onde temperaturas extremas se tornam mais comuns e o consumo ocorre muitas vezes em condições de vulnerabilidade.