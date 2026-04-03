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ACIDENTE AÉREO

Queda de avião sobre imóvel deixa ao menos 3 mortos no Rio Grande do Sul

Outra possível vítima está sendo procurada pelos bombeiros. Acidente pode ter sido provocado por colisão com poste no fim da pista de decolagem

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03/04/2026 14:18

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Avião de pequeno porte caiu em cidade do Rio Grande do Sul e incendiou uma casa
Avião de pequeno porte caiu em cidade do Rio Grande do Sul e incendiou uma casa crédito: Reprodução/X

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Ao menos três pessoas morreram após a queda de um avião sobre um restaurante em Capão da Canoa, no litoral norte do Rio Grande do Sul.

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Elas estavam na aeronave, que era ocupada por quatro tripulantes, de acordo com informações preliminares repassadas pelo Corpo de Bombeiros. A corporação atua na localização da outra possível vítima. A identidade delas não foi divulgada pelas autoridades.

O estabelecimento estava sem clientes no momento. Os moradores das casas vizinhas também não foram atingidos e deixaram o local em segurança.

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Informações preliminares repassadas pelos bombeiros indicam que o avião, de pequeno porte, teria colidido com um poste localizado próximo à parte final da pista de decolagem de um aeroclube que fica em frente ao restaurante.

A queda da aeronave, de matrícula PS-RBK, provocou um incêndio no imóvel e em residências vizinhas. Os bombeiros atuam no rescaldo da ocorrência.

As investigações do acidente ficarão a cargo do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), órgão ligado à Força Aérea Brasileira.

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"Durante a ação inicial, profissionais qualificados e credenciados aplicam técnicas específicas para coleta e confirmação de dados, preservação de elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações necessárias à investigação", disse o Cenipa, em nota.

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