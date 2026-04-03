ACIDENTE AÉREO

Helicóptero cai na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e afunda

Aeronave realizava voo panorâmico quando caiu na orla da praia, próximo à faixa de areia

Joubert Júnior
03/04/2026 12:26 - atualizado em 03/04/2026 13:51

Helicóptero cai na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro
O Corpo de Bombeiros foi acionado às 11h20 para atender à ocorrência crédito: Tupi

Um helicóptero caiu no mar em frente à Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (3/4). A queda ocorreu entre os postos 3 e 4 da orla, próximo à faixa de areia. A aeronave afundou cerca de dois metros e ficou destruída.

Leia Mais

O helicóptero realizava um voo panorâmico quando caiu. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 11h20 para atender à ocorrência.

Imagens em vídeo que circula nas redes sociais mostram tripulantes saindo conscientes do helicóptero após a queda. Até o momento, não há registro de feridos nem informações sobre o que causou o acidente.

