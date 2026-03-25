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CRIME HEDIONDO

Prefeitura do Rio demite Monique Medeiros 5 anos após morte de Henry Borel

Desligamento ocorre dois dias depois de a mulher sair da prisão, onde estava desde 2023; Monique era professora de educação física em escola municipal

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25/03/2026 11:23

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Caso Henry Borel: Defesa de Jairinho abandona júri e julgamento é adiado
Monique Medeiros, no julgamento da morte do filho, Henry Borel crédito: Tupi

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Prefeitura do Rio de Janeiro demitiu a professora Monique Medeiros, ré pela morte do filho, Henry Borel, junto ao ex-vereador Jairo Souza Santos Junior, o Jairinho. 

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Monique era professora da educação básica na rede municipal da cidade desde 2010. A demissão foi publicada na edição desta quarta-feira (24/3) do Diário Oficial do município e assinada pelo prefeito Eduardo Cavaliere (PSD). 

O desligamento ocorre dois dias depois de a mulher sair da prisão, onde estava desde 2023. A juíza Elizabeth Machado Louro decidiu aceitar o pedido da defesa de relaxamento da detenção: "Entendo que, diante de tal quadro processual, a custódia da ré já agora figura-se manifestamente ilegal, por excesso claramente despropositado de prazo na prisão". 

O último pagamento da ré foi feito em fevereiro. O salário líquido de Monique era no valor de R$ 2.887, conforme consulta realizada no portal da transparência da administração do Rio.

Jairinho e Monique com Henry Borel no elevador do prédio onde moravam, no Rio de Janeiro
Jairinho e Monique Medeiros com Henry Borel no elevador do prédio onde moravam, no Rio de Janeiro Reprodução/câmera de segurança

O UOL entrou em contato com a prefeitura para comentar o período levado para a medida ser tomada. A defesa dela também foi contatada para comentar o assunto. Não houve retorno de nenhuma das partes até o momento, mas o espaço segue aberto para manifestação.

RELEMBRE O CASO 

Jairinho e Monique são réus por homicídio triplamente qualificado, tortura e coação. Henry Borel, de 4 anos, morreu em 2021 com sinais de agressão. 

Leia Mais

Inicialmente, o menino foi levado a um hospital particular na Barra da Tijuca. No local, o casal afirmou que ele teria sofrido um acidente doméstico. 

Laudo do Instituto Médico-Legal (IML) apontou 23 lesões por ação violenta. O documento cita, entre os ferimentos, laceração hepática e hemorragia interna, que teriam causado a morte. 

Uma reprodução simulada com modelagem em 3D foi anexada ao processo e reforça a tese de agressões múltiplas. O material conclui que as lesões são incompatíveis com queda e diz que a disposição dos móveis e a altura dos objetos não explicam a gravidade dos traumas. 

Polícia Civil concluiu que Henry era vítima de rotinas de tortura e que a mãe tinha conhecimento das agressões. O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) afirma que, em outras três ocasiões em fevereiro de 2021, Jairinho teria submetido a criança a sofrimento físico e mental com emprego de violência. 

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O julgamento do caso começou nesta semana, mas sem conclusão. Os advogados de Jairinho disseram que não tiveram acesso a todas as provas do processo e abandonaram o júri. Nova data foi anunciada inicialmente como 22 de junho, mas o Tribunal de Justiça informou depois que acontecerá em 25 de maio.

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