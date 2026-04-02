Blogueiro é preso suspeito de abuso sexual de adolescentes em Goiás

Um blogueiro foi preso suspeito de abusar sexualmente de jovens em Catalão (GO). Segundo a Polícia Civil de Goiás, o suspeito é Elias Pires Monteiro, de 39 anos, que exercia função de liderança em uma instituição religiosa na época dos crimes. Ele utilizava as redes sociais para se aproximar das vítimas.



A prisão preventiva ocorreu na terça-feira (31/3). Ele é investigado por estupro de vulnerável e por armazenar material pornográfico infantil. A polícia começou a investigar o caso após duas denúncias de jovens que teriam sido vítimas entre os anos de 2020 e 2021. Na época, eles eram menores de idade.

A polícia encontrou material pornográfico após apreensão de celular. A perícia encontrou vídeos, fotos e conversas de cunho sexual com uma vítima menor de idade, além de provas de que o crime era frequente.

Elias usava a posição de liderança religiosa para se aproximar das vítimas. Segundo a polícia, ele conquistava a confiança dos jovens e das famílias para criar vínculos emocionais antes de cometer os abusos.

O contato com os menores começava por meio de redes sociais e de aplicativos de mensagens. A abordagem evoluía aos poucos até envolver conteúdo íntimo e, segundo a polícia, também havia casos de abuso presencial.

A investigação já identificou diversas vítimas do suspeito. A reportagem questionou quantas denúncias a polícia já recebeu, mas o número não foi informado.

A Justiça autorizou a divulgação da imagem e da identidade do investigado. A medida tem caráter excepcional e busca incentivar que outras possíveis vítimas procurem a polícia para denunciar os crimes. A polícia ressalta que a ação defende o interesse público e o esclarecimento dos fatos.

A defesa de Elias diz que a investigação poderia ocorrer sem prisão preventiva. Leandro de Paula, advogado do investigado, afirmou em nota que a prisão ocorreu em fase inicial da investigação, sem condenação prévia, o que mantém a presunção de inocência dele.

A defesa acrescentou que a decisão da Justiça se apoiou em elementos iniciais, que serão analisados durante o processo, e que já haviam sido aplicadas medidas cautelares reconhecendo a possibilidade de uma investigação sem o encarceramento do suspeito. O advogado também pediu cautela na divulgação das informações, que podem "gerar danos irreparáveis à honra e à dignidade do seu cliente".

"Reitera-se que todas as medidas judiciais pertinentes já estão sendo adotadas, inclusive para a revisão da decisão que decretou a prisão, com base na ausência dos requisitos legais estritos exigidos pelo ordenamento jurídico brasileiro", diz a defesa de Elias.

Como denunciar violência contra crianças e adolescentes

Denúncias sobre violência contra crianças e adolescentes podem ser feitas pelo Disque 100 (inclusive de forma anônima), na delegacia de polícia mais próxima e no Conselho Tutelar de cada município.

Se for um caso de violência que a pessoa estiver presenciando, pode ligar no 190, da Polícia Militar, para uma viatura ir no local. Também é possível se dirigir ao Fórum da Cidade e procurar a Promotoria da Infância e Juventude.

Quem não denuncia situações de perigo, abandono e violência contra crianças e adolescentes pode responder pelo crime de omissão de socorro, previsto no Código Penal. A lei Henry Borel também prevê punições pra quem se omite.

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Funcionários públicos que se omitem no exercício de seus cargos, em escolas, postos de saúde e serviços de assistência social, entre outros, podem responder por crime de prevaricação.