Homem é preso após mãe dele flagrar abuso sexual do neto de 6 anos em Minas

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um homem de 35 anos foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira (25/3) em Rio Paranaíba (MG), no Alto Paranaíba, suspeito de estuprar o próprio filho, um menino de 6 anos diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Conforme a Polícia Civil, o crime ocorreu no dia 17, na residência da família, e foi flagrado pela mãe do homem. "O suspeito teria se aproveitado da vulnerabilidade da criança, que estava sob efeito de medicação para dormir, para cometer os atos libidinosos", disse a instituição policial.

"A avó do menino chegou a confrontar o suspeito, que teria reagido com ofensas e fugido do local. A vítima e seus familiares estão sob acompanhamento e recebendo suporte psicológico", informou a Polícia Civil.

A violência em números

Reportagem do Estado de Minas publicada no último dia 19 de março mostrou que, segundo dados do Ministério Público, o estado registrou 4.101 denúncias de “estupro de vulnerável” contra vítimas com menos de 14 anos. Desse total, 235 casos resultaram em gravidez. O levantamento abrange o período entre 21 de fevereiro de 2025 e 21 de fevereiro de 2026.

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