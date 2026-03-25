Homem é preso após mãe dele flagrar abuso sexual do neto de 6 anos em Minas
Crime sexual ocorreu no dia 17, e o pai da criança foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira (25/3) em Rio Paranaíba (MG)
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Um homem de 35 anos foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira (25/3) em Rio Paranaíba (MG), no Alto Paranaíba, suspeito de estuprar o próprio filho, um menino de 6 anos diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
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Conforme a Polícia Civil, o crime ocorreu no dia 17, na residência da família, e foi flagrado pela mãe do homem. "O suspeito teria se aproveitado da vulnerabilidade da criança, que estava sob efeito de medicação para dormir, para cometer os atos libidinosos", disse a instituição policial.
"A avó do menino chegou a confrontar o suspeito, que teria reagido com ofensas e fugido do local. A vítima e seus familiares estão sob acompanhamento e recebendo suporte psicológico", informou a Polícia Civil.
A violência em números
Reportagem do Estado de Minas publicada no último dia 19 de março mostrou que, segundo dados do Ministério Público, o estado registrou 4.101 denúncias de “estupro de vulnerável” contra vítimas com menos de 14 anos. Desse total, 235 casos resultaram em gravidez. O levantamento abrange o período entre 21 de fevereiro de 2025 e 21 de fevereiro de 2026.
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Ainda de acordo com o Ministério Público, em 2.169 desses crimes o agressor pertencia ao círculo familiar ou era de confiança da vítima, o que representa 52,8% do total.