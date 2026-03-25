MG: motorista de van é condenado a 24 anos por abusar de três crianças

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um homem, que trabalhava como motorista de van escolar, foi condenado pela Justiça mineira a 24 anos e dois meses de prisão, em regime inicialmente fechado, por violência sexual contra três crianças em Congonhas do Norte (MG), na região Central do estado. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (25/3) pela assessoria do Ministério Público. A data da sentença não foi informada.

Segundo informações da promotoria de Justiça de Conceição do Mato Dentro, responsável pela apresentação da denúncia, o homem cometeu atos libidinosos com três crianças, uma de seis anos e duas de 11 anos. Os crimes ocorreram entre 2014 e 2018.

"A investigação apontou que dois dos três crimes foram praticados em um estabelecimento comercial e o outro em um veículo escolar, dirigido pelo homem. Uma das formas usadas para atrair as vítimas era com balas e doces", relatou o Ministério Público, acrescentando que parte dos crimes ocorreu na presença de um adolescente de 14 anos.

Segundo a decisão judicial, os crimes de violência sexual ficaram comprovados por meio dos relatos das vítimas, além dos depoimentos de testemunhas e de representantes do Conselho Tutelar.

A violência em números

Reportagem do Estado de Minas publicada no último dia 19 mostrou que o estado, conforme dados do Ministério Público, contabilizou 4.101 denúncias do crime intitulado "estupro de vulnerável" contra vítimas com menos de 14 anos. Desse total, a violência sexual resultou em gravidez em 235 casos. O quantitativo foi apurado entre 21 de fevereiro de 2025 e 21 de fevereiro de 2026.

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Ainda conforme o Ministério Público, em 2.169 dos crimes registrados no período, o agressor pertencia ao círculo familiar ou era de confiança da vítima, o que representa 52,8% do total.