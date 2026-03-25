Quase 120 vapes são apreendidos na BR-146
Cigarros eletrônicos foram encontrados em um ônibus interestadual nesta quarta (25/3), após abordagem na altura do KM 32, em Patos de Minas
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Uma carga de cigarros eletrônicos foi apreendida pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) durante operação na BR-146, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, na madrugada desta quarta-feira (25/3).
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O material foi localizado dentro de um ônibus interestadual que fazia o trajeto de São Paulo para Campina Grande (PB), após abordagem dos militares na altura do KM 32 da rodovia.
Durante a fiscalização, os militares encontraram 119 vapes, além de diversos frascos de essência. Todo o material foi apreendido e a ocorrência encaminhada à Polícia Federal (PF) para identificação e coleta de depoimento do dono da carga.
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A comercialização, importação e propaganda dos cigarros eletrônicos são proibidas no Brasil, conforme resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).