Assine
overlay
Início Gerais
OPERAÇÃO DA PMRv

Quase 120 vapes são apreendidos na BR-146

Cigarros eletrônicos foram encontrados em um ônibus interestadual nesta quarta (25/3), após abordagem na altura do KM 32, em Patos de Minas

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
25/03/2026 18:50

compartilhe

SIGA
x
Quase 120 cigarros eletrônicos são apreendidos na BR-146
Carga de cigarros eletrônicos foi apreendida pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) em Patos de Minas, no Alto Paranaíba crédito: PMMG/Divulgação

Uma carga de cigarros eletrônicos foi apreendida pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) durante operação na BR-146, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, na madrugada desta quarta-feira (25/3).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

O material foi localizado dentro de um ônibus interestadual que fazia o trajeto de São Paulo para Campina Grande (PB), após abordagem dos militares na altura do KM 32 da rodovia.

Durante a fiscalização, os militares encontraram 119 vapes, além de diversos frascos de essência. Todo o material foi apreendido e a ocorrência encaminhada à Polícia Federal (PF) para identificação e coleta de depoimento do dono da carga.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A comercialização, importação e propaganda dos cigarros eletrônicos são proibidas no Brasil, conforme resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Tópicos relacionados:

apreensao cigarros-eletronicos minas-gerais policia-rodoviaria vape

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay