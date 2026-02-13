Secretário de Trump diz não ter medo de germes por ter se drogado no vaso

Robert F. Kennedy Jr, secretário de Saúde dos Estados Unidos, deu mais uma de suas declarações polêmicas. Em entrevista ao podcast This Past Weekend, o filho do ex-presidente JFK disse que não tem medo de germes porque costumava cheirar cocaína em assentos de vaso sanitário.

A declaração foi feita quando Kennedy e o entrevistador falavam sobre seu histórico compartilhado de uso de drogas e a participação em reuniões de apoio.

“Não tenho medo de germes... Eu costumava cheirar cocaína em assentos de vaso sanitário. Sei que essa doença (drogas) vai me matar. Tipo, se eu não tratar, o que para mim significa ir a reuniões todos os dias, é simplesmente ruim para minha vida”, afirmou.

Kennedy já declarou publicamente que começou a usar drogas após o assassinato de seu pai, em junho de 1968, em Los Angeles (Califórnia). Ele chegou a ser preso duas vezes por posse de cannabis, em 1970, e de heroína, em 1983.

Dentre as declarações polêmicas anteriores de Kennedy estão o fato de não acreditar em vacinas e associá-las ao autismo em crianças, o que não é verdade. Ele também já fez comentários sem comprovação científica sobre medicamentos.

A Protect Our Care, organização que defende um sistema de saúde acessível nos Estados Unidos, pediu a renúncia do secretário depois da entrevista ao podcast. Em comunicado, a organização afirmou que Kennedy é “a pessoa mais perigosa, despreparada e inadequada que já liderou uma agência federal tão importante, com poder de vida ou morte”.

