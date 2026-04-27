Fãs dançam Waka Waka em Copacabana antes do show de Shakira no Rio
Fãs de Shakira lotaram o calçadão da Praia de Copacabana nesse domingo (26/4) para um aulão de dança com a coreografia de "Waka Waka", hit da Copa do Mundo de 2010 que continua fazendo sucesso mais de uma década depois. A atividade foi organizada pelos produtores do show que a cantora colombiana fará no local no próximo sábado (2/5).
O aquecimento aconteceu em frente ao Copacabana Palace, em área fechada pela Prefeitura do Rio como espaço de lazer. Enquanto os fãs dançavam, a montagem do palco avançava na areia da praia.
| O segundo aulão de "Waka Waka" está rolando neste exato momento em frente ao Copacabana Palace. pic.twitter.com/oN1x4fgYYg— Shakira Brasil | Fã-Clube (@Shakira_Brasil) April 26, 2026
Show gratuito em Copacabana no dia 2 de maio
Além da famosa coreografia de "Waka Waka", o grupo também dançou "Choka Choka", parceria recente de Shakira com Anitta.
Leia Mais
O palco que vai receber a artista passou por uma ampliação pedida pela própria equipe de cenografia da cantora. A estrutura, que já era maior do que as montadas para os shows de Madonna e Lady Gaga na orla carioca, cresceu de 1.345 para 1.500 metros quadrados.
O evento é gratuito e integra o projeto "Todo Mundo no Rio", iniciativa que traz apresentações internacionais para Copacabana.
