Assine
overlay
Início Cultura
TÁ CHEGANDO A HORA

Shakira no Rio: prefeitura investe R$ 15 milhões em megashow gratuito

Apresentação gratuita acontece em 2 de maio, em Copacabana, com expectativa de 2,5 milhões de pessoas e a maior estrutura já montada no festival

Publicidade
Carregando...
ES
Eduarda Soares
ES
Eduarda Soares
Repórter
17/04/2026 08:55 - atualizado em 17/04/2026 08:57

compartilhe

SIGA
×
Megashow de Shakira no Rio está marcado para 2 de maio
Megashow de Shakira no Rio está marcado para 2 de maio crédito: AFP

A Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro autorizou um patrocínio de R$ 15 milhões para o show gratuito de Shakira, marcado para o dia 2 de maio na orla de Copacabana. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (17) e integra o festival "Todo Mundo no Rio".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

O valor corresponde ao mesmo montante investido no show de Lady Gaga no ano passado e é superior aos R$ 10 milhões destinados à apresentação de Madonna em 2024, quando o festival teve sua primeira edição.

Estrutura maior que as anteriores

O contrato foi assinado com a Bonus Track, empresa responsável pela organização do festival em parceria com a prefeitura desde o início. Para a apresentação da cantora colombiana, a produção promete a maior estrutura já montada no evento: 16 torres com telões de LED de 45 m² distribuídas ao longo da orla.

A estimativa é que 2,5 milhões de pessoas compareçam ao show. Se o número se confirmar, Shakira vai superar os públicos de Lady Gaga, com cerca de 2,1 milhões de presentes, e de Madonna, que reuniu 1,6 milhão de fãs em Copacabana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Shakira reuniu mais de 400 mil pessoas em um show gratuito no Zócalo, na Cidade do México, batendo o recorde de público da tradicional praça e encerrando a etapa mexicana de sua turnê “Las Mujeres Ya No Lloran”. -Instagram
Shakira reuniu mais de 400 mil pessoas em um show gratuito no Zócalo, na Cidade do México, batendo o recorde de público da tradicional praça e encerrando a etapa mexicana de sua turnê “Las Mujeres Ya No Lloran”. Instagram
A apresentação histórica contou com fãs que chegaram dias antes para garantir lugar e teve grande repercussão nas redes e na imprensa. Shakira é uma das cantoras mais populares da atualidade em escala mundial. -Instagram
A apresentação histórica contou com fãs que chegaram dias antes para garantir lugar e teve grande repercussão nas redes e na imprensa. Shakira é uma das cantoras mais populares da atualidade em escala mundial. Instagram
<span style=Shakira foi confirmada como a principal atração do megashow gratuito “Todo Mundo no Rio”, marcado para 2 de maio, na Praia de Copacabana.  -Reprodução Instagram" width="685" height="470" />
Shakira foi confirmada como a principal atração do megashow gratuito “Todo Mundo no Rio”, marcado para 2 de maio, na Praia de Copacabana.  Reprodução Instagram
<span style=O projeto reúne grandes nomes da música internacional em apresentações abertas ao público na orla carioca e já contou com shows de Madonna em 2024 e Lady Gaga em 2025. -Alexandre Macieira/Riotur" width="685" height="470" />
O projeto reúne grandes nomes da música internacional em apresentações abertas ao público na orla carioca e já contou com shows de Madonna em 2024 e Lady Gaga em 2025. Alexandre Macieira/Riotur
<span style=Após a confirmação, a cantora publicou um vídeo nas redes sociais em que afirmou que fará “o show mais sonhado” de sua vida. Na gravação, alternando entre português e inglês, mencionou a saudade dos fãs brasileiros, sambou rapidamente, agradeceu o carinho do público e finalizou com a frase “Eu te amo, Brasil!”. -Reprodução Instagram /@shakira" width="685" height="470" />
Após a confirmação, a cantora publicou um vídeo nas redes sociais em que afirmou que fará “o show mais sonhado” de sua vida. Na gravação, alternando entre português e inglês, mencionou a saudade dos fãs brasileiros, sambou rapidamente, agradeceu o carinho do público e finalizou com a frase “Eu te amo, Brasil!”. Reprodução Instagram /@shakira
<span style=Para a realização do evento, Shakira assinou contrato com a produtora Bonus Track, de Luiz Oscar Niemeyer. A apresentação principal está prevista para começar às 21h45, contará com um show de abertura ainda sem artista confirmado e terá transmissão pela TV Globo, Multishow e Globoplay. -Divulgação/Globoplay" width="685" height="470" />
Para a realização do evento, Shakira assinou contrato com a produtora Bonus Track, de Luiz Oscar Niemeyer. A apresentação principal está prevista para começar às 21h45, contará com um show de abertura ainda sem artista confirmado e terá transmissão pela TV Globo, Multishow e Globoplay. Divulgação/Globoplay
<span style=O show representa mais um capítulo da relação da artista colombiana com o Brasil, construída ao longo de décadas de visitas, apresentações e parcerias musicais.  -Marcello Casal wikimedia commons" width="685" height="470" />
O show representa mais um capítulo da relação da artista colombiana com o Brasil, construída ao longo de décadas de visitas, apresentações e parcerias musicais.  Marcello Casal wikimedia commons
<span style=O primeiro contato profissional com o país ocorreu em 1996, quando, aos 18 anos, ela realizou uma turnê do álbum “Pies Descalzos”.  -Reprodução Youtube" width="685" height="470" />
O primeiro contato profissional com o país ocorreu em 1996, quando, aos 18 anos, ela realizou uma turnê do álbum “Pies Descalzos”.  Reprodução Youtube
<span style=Em 2016, durante entrevista ao “Jornal Hoje”, declarou que considera o português sua segunda língua e destacou sua identificação com a cultura brasileira. -reprodução instagram" width="685" height="470" />
Em 2016, durante entrevista ao “Jornal Hoje”, declarou que considera o português sua segunda língua e destacou sua identificação com a cultura brasileira. reprodução instagram
<span style=A cantora segue com a turnê mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” (“As Mulheres Já Não Choram”, em português), com apresentações recentes pela América Latina. - Reprodução de vídeo de Rede Social" width="685" height="470" />
A cantora segue com a turnê mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” (“As Mulheres Já Não Choram”, em português), com apresentações recentes pela América Latina. Reprodução de vídeo de Rede Social
<span style=Em 2025, Shakira retornou ao Brasil após oito anos para iniciar a série de shows com apresentações no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e no MorumBIS, em São Paulo, antes de seguir para outras cidades ao redor do mundo.  -Reprodução Instagram @shakira" width="685" height="470" />
Em 2025, Shakira retornou ao Brasil após oito anos para iniciar a série de shows com apresentações no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e no MorumBIS, em São Paulo, antes de seguir para outras cidades ao redor do mundo.  Reprodução Instagram @shakira
<span style=Em um desses shows, em dezembro de 2025, em Buenos Aires, dividiu o palco pela primeira vez com os filhos Milan, nascido em 2013, e Sasha, nascido em 2015, para cantar â??AcrÃ³sticoâ?, mÃºsica lanÃ§ada em 2023 e dedicada a eles. -ReproduÃ§Ã£o Instagram /@shakira" width="685" height="470" />
Em um desses shows, em dezembro de 2025, em Buenos Aires, dividiu o palco pela primeira vez com os filhos Milan, nascido em 2013, e Sasha, nascido em 2015, para cantar â??AcrÃ³sticoâ?, mÃºsica lanÃ§ada em 2023 e dedicada a eles. ReproduÃ§Ã£o Instagram /@shakira
<span style=A turnê está vinculada ao álbum “Las Mujeres Ya No Lloran”, lançado em 2024, que inclui o single “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, parceria com o DJ e rapper argentino Bizarrap, lançado em 2023.  -reprodução youtube" width="685" height="470" />
A turnê está vinculada ao álbum “Las Mujeres Ya No Lloran”, lançado em 2024, que inclui o single “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, parceria com o DJ e rapper argentino Bizarrap, lançado em 2023.  reprodução youtube
<span style=“Bzrp Music Sessions, Vol. 53” reúne referências ao término do relacionamento entre Shakira e o ex-jogador Gerard Piqué, pai de seus filhos, que começou em 2010 e foi encerrado em 2022.  -Instagram @3gerardpique" width="685" height="470" />
“Bzrp Music Sessions, Vol. 53” reúne referências ao término do relacionamento entre Shakira e o ex-jogador Gerard Piqué, pai de seus filhos, que começou em 2010 e foi encerrado em 2022.  Instagram @3gerardpique
<span style=Na faixa, a cantora aborda diretamente episódios ligados à separação, expressando sentimentos de decepção e empoderamento feminino. A letra também inclui menções à relação de Piqué com Clara Chía e críticas ao comportamento do ex-jogador durante o período do rompimento. -Instagram @3gerardpique" width="685" height="470" />
Na faixa, a cantora aborda diretamente episódios ligados à separação, expressando sentimentos de decepção e empoderamento feminino. A letra também inclui menções à relação de Piqué com Clara Chía e críticas ao comportamento do ex-jogador durante o período do rompimento. Instagram @3gerardpique
<span style=Shakira Isabel Mebarak Ripoll nasceu em 2 de fevereiro de 1977, em Barranquilla, na Colômbia, e já conquistou quatro prêmios Grammy e 7 indicações. No Grammy Latino, os números são ainda maiores, com 15 vitórias e mais de 35 indicações. -Reprodução/@shakira" width="685" height="470" />
Shakira Isabel Mebarak Ripoll nasceu em 2 de fevereiro de 1977, em Barranquilla, na Colômbia, e já conquistou quatro prêmios Grammy e 7 indicações. No Grammy Latino, os números são ainda maiores, com 15 vitórias e mais de 35 indicações. Reprodução/@shakira
<span style=Com mais de dez álbuns lançados, acumulou sucessos como “Hips Don’t Lie”, “Whenever, Wherever”, “Chantaje”, “Loca” e “She Wolf”. -Reprodução Instagram" width="685" height="470" />
Com mais de dez álbuns lançados, acumulou sucessos como “Hips Don’t Lie”, “Whenever, Wherever”, “Chantaje”, “Loca” e “She Wolf”. Reprodução Instagram
<span style=A artista também mantém forte ligação com a Copa do Mundo. “Waka Waka”, um de seus maiores sucessos, foi a música oficial do torneio realizado em 2010, na África do Sul. Em 2014, lançou “La La La”, música associada ao evento realizado no Brasil após pedidos do público. -Reprodução Youtube" width="685" height="470" />
A artista também mantém forte ligação com a Copa do Mundo. “Waka Waka”, um de seus maiores sucessos, foi a música oficial do torneio realizado em 2010, na África do Sul. Em 2014, lançou “La La La”, música associada ao evento realizado no Brasil após pedidos do público. Reprodução Youtube
<span style=A Copa do Mundo não foi o único grande evento esportivo em que a cantora se apresentou. Em 2020, ela dividiu o palco com Jennifer Lopez no show do intervalo do Super Bowl LIV, a final da NFL (liga de futebol americano), realizado em Miami. -Reprodução Youtube" width="685" height="470" />
A Copa do Mundo não foi o único grande evento esportivo em que a cantora se apresentou. Em 2020, ela dividiu o palco com Jennifer Lopez no show do intervalo do Super Bowl LIV, a final da NFL (liga de futebol americano), realizado em Miami. Reprodução Youtube

Tópicos relacionados:

prefeitura-do-rio rio shakira todo-mundo-no-rio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay