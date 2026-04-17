Shakira no Rio: prefeitura investe R$ 15 milhões em megashow gratuito

Shakira reuniu mais de 400 mil pessoas em um show gratuito no Zócalo, na Cidade do México, batendo o recorde de público da tradicional praça e encerrando a etapa mexicana de sua turnê “Las Mujeres Ya No Lloran”.
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A apresentação histórica contou com fãs que chegaram dias antes para garantir lugar e teve grande repercussão nas redes e na imprensa. Shakira é uma das cantoras mais populares da atualidade em escala mundial.
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Shakira foi confirmada como a principal atração do megashow gratuito “Todo Mundo no Rio”, marcado para 2 de maio, na Praia de Copacabana.
-Reprodução Instagram"
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Shakira foi confirmada como a principal atração do megashow gratuito “Todo Mundo no Rio”, marcado para 2 de maio, na Praia de Copacabana.
Reprodução Instagram
O projeto reúne grandes nomes da música internacional em apresentações abertas ao público na orla carioca e já contou com shows de Madonna em 2024 e Lady Gaga em 2025.
-Alexandre Macieira/Riotur"
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O projeto reúne grandes nomes da música internacional em apresentações abertas ao público na orla carioca e já contou com shows de Madonna em 2024 e Lady Gaga em 2025.
Alexandre Macieira/Riotur
Após a confirmação, a cantora publicou um vídeo nas redes sociais em que afirmou que fará “o show mais sonhado” de sua vida. Na gravação, alternando entre português e inglês, mencionou a saudade dos fãs brasileiros, sambou rapidamente, agradeceu o carinho do público e finalizou com a frase “Eu te amo, Brasil!”.
-Reprodução Instagram /@shakira"
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Após a confirmação, a cantora publicou um vídeo nas redes sociais em que afirmou que fará “o show mais sonhado” de sua vida. Na gravação, alternando entre português e inglês, mencionou a saudade dos fãs brasileiros, sambou rapidamente, agradeceu o carinho do público e finalizou com a frase “Eu te amo, Brasil!”.
Reprodução Instagram /@shakira
Para a realização do evento, Shakira assinou contrato com a produtora Bonus Track, de Luiz Oscar Niemeyer. A apresentação principal está prevista para começar às 21h45, contará com um show de abertura ainda sem artista confirmado e terá transmissão pela TV Globo, Multishow e Globoplay.
-Divulgação/Globoplay"
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Para a realização do evento, Shakira assinou contrato com a produtora Bonus Track, de Luiz Oscar Niemeyer. A apresentação principal está prevista para começar às 21h45, contará com um show de abertura ainda sem artista confirmado e terá transmissão pela TV Globo, Multishow e Globoplay.
Divulgação/Globoplay
O show representa mais um capítulo da relação da artista colombiana com o Brasil, construída ao longo de décadas de visitas, apresentações e parcerias musicais.
-Marcello Casal wikimedia commons"
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O show representa mais um capítulo da relação da artista colombiana com o Brasil, construída ao longo de décadas de visitas, apresentações e parcerias musicais.
Marcello Casal wikimedia commons
O primeiro contato profissional com o país ocorreu em 1996, quando, aos 18 anos, ela realizou uma turnê do álbum “Pies Descalzos”.
-Reprodução Youtube"
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O primeiro contato profissional com o país ocorreu em 1996, quando, aos 18 anos, ela realizou uma turnê do álbum “Pies Descalzos”.
Reprodução Youtube
Em 2016, durante entrevista ao “Jornal Hoje”, declarou que considera o português sua segunda língua e destacou sua identificação com a cultura brasileira.
-reprodução instagram"
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Em 2016, durante entrevista ao “Jornal Hoje”, declarou que considera o português sua segunda língua e destacou sua identificação com a cultura brasileira.
reprodução instagram
A cantora segue com a turnê mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” (“As Mulheres Já Não Choram”, em português), com apresentações recentes pela América Latina.
- Reprodução de vídeo de Rede Social"
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A cantora segue com a turnê mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” (“As Mulheres Já Não Choram”, em português), com apresentações recentes pela América Latina.
Reprodução de vídeo de Rede Social
Em 2025, Shakira retornou ao Brasil após oito anos para iniciar a série de shows com apresentações no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e no MorumBIS, em São Paulo, antes de seguir para outras cidades ao redor do mundo.
-Reprodução Instagram @shakira"
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Em 2025, Shakira retornou ao Brasil após oito anos para iniciar a série de shows com apresentações no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e no MorumBIS, em São Paulo, antes de seguir para outras cidades ao redor do mundo.
Reprodução Instagram @shakira
Em um desses shows, em dezembro de 2025, em Buenos Aires, dividiu o palco pela primeira vez com os filhos Milan, nascido em 2013, e Sasha, nascido em 2015, para cantar â??AcrÃ³sticoâ?, mÃºsica lanÃ§ada em 2023 e dedicada a eles.
-ReproduÃ§Ã£o Instagram /@shakira"
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Em um desses shows, em dezembro de 2025, em Buenos Aires, dividiu o palco pela primeira vez com os filhos Milan, nascido em 2013, e Sasha, nascido em 2015, para cantar â??AcrÃ³sticoâ?, mÃºsica lanÃ§ada em 2023 e dedicada a eles.
ReproduÃ§Ã£o Instagram /@shakira
A turnê está vinculada ao álbum “Las Mujeres Ya No Lloran”, lançado em 2024, que inclui o single “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, parceria com o DJ e rapper argentino Bizarrap, lançado em 2023.
-reprodução youtube"
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A turnê está vinculada ao álbum “Las Mujeres Ya No Lloran”, lançado em 2024, que inclui o single “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, parceria com o DJ e rapper argentino Bizarrap, lançado em 2023.
reprodução youtube
“Bzrp Music Sessions, Vol. 53” reúne referências ao término do relacionamento entre Shakira e o ex-jogador Gerard Piqué, pai de seus filhos, que começou em 2010 e foi encerrado em 2022.
-Instagram @3gerardpique"
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“Bzrp Music Sessions, Vol. 53” reúne referências ao término do relacionamento entre Shakira e o ex-jogador Gerard Piqué, pai de seus filhos, que começou em 2010 e foi encerrado em 2022.
Instagram @3gerardpique
Na faixa, a cantora aborda diretamente episódios ligados à separação, expressando sentimentos de decepção e empoderamento feminino. A letra também inclui menções à relação de Piqué com Clara Chía e críticas ao comportamento do ex-jogador durante o período do rompimento.
-Instagram @3gerardpique"
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Na faixa, a cantora aborda diretamente episódios ligados à separação, expressando sentimentos de decepção e empoderamento feminino. A letra também inclui menções à relação de Piqué com Clara Chía e críticas ao comportamento do ex-jogador durante o período do rompimento.
Instagram @3gerardpique
Shakira Isabel Mebarak Ripoll nasceu em 2 de fevereiro de 1977, em Barranquilla, na Colômbia, e já conquistou quatro prêmios Grammy e 7 indicações. No Grammy Latino, os números são ainda maiores, com 15 vitórias e mais de 35 indicações.
-Reprodução/@shakira"
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Shakira Isabel Mebarak Ripoll nasceu em 2 de fevereiro de 1977, em Barranquilla, na Colômbia, e já conquistou quatro prêmios Grammy e 7 indicações. No Grammy Latino, os números são ainda maiores, com 15 vitórias e mais de 35 indicações.
Reprodução/@shakira
Com mais de dez álbuns lançados, acumulou sucessos como “Hips Don’t Lie”, “Whenever, Wherever”, “Chantaje”, “Loca” e “She Wolf”.
-Reprodução Instagram"
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Com mais de dez álbuns lançados, acumulou sucessos como “Hips Don’t Lie”, “Whenever, Wherever”, “Chantaje”, “Loca” e “She Wolf”.
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A artista também mantém forte ligação com a Copa do Mundo. “Waka Waka”, um de seus maiores sucessos, foi a música oficial do torneio realizado em 2010, na África do Sul. Em 2014, lançou “La La La”, música associada ao evento realizado no Brasil após pedidos do público.
-Reprodução Youtube"
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A artista também mantém forte ligação com a Copa do Mundo. “Waka Waka”, um de seus maiores sucessos, foi a música oficial do torneio realizado em 2010, na África do Sul. Em 2014, lançou “La La La”, música associada ao evento realizado no Brasil após pedidos do público.
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A Copa do Mundo não foi o único grande evento esportivo em que a cantora se apresentou. Em 2020, ela dividiu o palco com Jennifer Lopez no show do intervalo do Super Bowl LIV, a final da NFL (liga de futebol americano), realizado em Miami.
-Reprodução Youtube"
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A Copa do Mundo não foi o único grande evento esportivo em que a cantora se apresentou. Em 2020, ela dividiu o palco com Jennifer Lopez no show do intervalo do Super Bowl LIV, a final da NFL (liga de futebol americano), realizado em Miami.
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