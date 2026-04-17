Shakira no Rio: prefeitura investe R$ 15 milhões em megashow gratuito

A Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro autorizou um patrocínio de R$ 15 milhões para o show gratuito de Shakira, marcado para o dia 2 de maio na orla de Copacabana. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (17) e integra o festival "Todo Mundo no Rio".

O valor corresponde ao mesmo montante investido no show de Lady Gaga no ano passado e é superior aos R$ 10 milhões destinados à apresentação de Madonna em 2024, quando o festival teve sua primeira edição.

Estrutura maior que as anteriores

O contrato foi assinado com a Bonus Track, empresa responsável pela organização do festival em parceria com a prefeitura desde o início. Para a apresentação da cantora colombiana, a produção promete a maior estrutura já montada no evento: 16 torres com telões de LED de 45 m² distribuídas ao longo da orla.

A estimativa é que 2,5 milhões de pessoas compareçam ao show. Se o número se confirmar, Shakira vai superar os públicos de Lady Gaga, com cerca de 2,1 milhões de presentes, e de Madonna, que reuniu 1,6 milhão de fãs em Copacabana.

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