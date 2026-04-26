Shakira promete surpresas e aquece público para megashow em Copacabana

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A cantora Shakira usou as redes sociais neste sábado (25/4) para aquecer o público a uma semana de seu show na Praia de Copacabana. "Quase lá, Rio!!! Preparando muitas surpresas para vocês: artistas convidados, figurino novo, músicas que vocês vão adorar ouvir... Mal posso esperar para estar lá... no altar do planeta!!", escreveu.

Entre as mais de 100 mil curtidas, chamou atenção a de Anitta, que foi convidada para participar da apresentação. As duas lançaram recentemente a música "Choka Choka".

O show está marcado para o próximo sábado (2/5) e integra o projeto Todo Mundo no Rio, série de megashows gratuitos que já levou à cidade artistas como Madonna e Lady Gaga.

Segundo os organizadores, a estrutura do palco foi ampliada e terá 1,5 mil m², acima dos 1.345 m² previstos inicialmente. O tamanho supera os montados para apresentações anteriores, como o de Madonna, com 812 m², e o de Lady Gaga, com 1.260 m², instalado em frente ao Copacabana Palace.

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