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Shakira promete surpresas e aquece público para megashow em Copacabana

Cantora diz que prepara convidados, figurino e setlist especial para apresentação em 2 de maio. Palco terá 1,5 mil m² e supera estruturas de shows de Madonna

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ANA CORA LIMA
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Repórter
26/04/2026 10:36

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Show da Shakira no Rio 2026 impulsiona turismo internacional e reforça vocação global de Copacabana
Shakirafaz megashow em Copacabana no próximo dia 2/5 crédito: Uai Turismo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A cantora Shakira usou as redes sociais neste sábado (25/4) para aquecer o público a uma semana de seu show na Praia de Copacabana. "Quase lá, Rio!!! Preparando muitas surpresas para vocês: artistas convidados, figurino novo, músicas que vocês vão adorar ouvir... Mal posso esperar para estar lá... no altar do planeta!!", escreveu.

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Entre as mais de 100 mil curtidas, chamou atenção a de Anitta, que foi convidada para participar da apresentação. As duas lançaram recentemente a música "Choka Choka".

 

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O show está marcado para o próximo sábado (2/5) e integra o projeto Todo Mundo no Rio, série de megashows gratuitos que já levou à cidade artistas como Madonna e Lady Gaga.

Segundo os organizadores, a estrutura do palco foi ampliada e terá 1,5 mil m², acima dos 1.345 m² previstos inicialmente. O tamanho supera os montados para apresentações anteriores, como o de Madonna, com 812 m², e o de Lady Gaga, com 1.260 m², instalado em frente ao Copacabana Palace.

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<span style=Shakira foi confirmada como a principal atração do megashow gratuito “Todo Mundo no Rio”, marcado para 2 de maio, na Praia de Copacabana.  -Reprodução Instagram" width="685" height="470" />
Shakira foi confirmada como a principal atração do megashow gratuito “Todo Mundo no Rio”, marcado para 2 de maio, na Praia de Copacabana.  Reprodução Instagram
<span style=O projeto reúne grandes nomes da música internacional em apresentações abertas ao público na orla carioca e já contou com shows de Madonna em 2024 e Lady Gaga em 2025. -Alexandre Macieira/Riotur" width="685" height="470" />
O projeto reúne grandes nomes da música internacional em apresentações abertas ao público na orla carioca e já contou com shows de Madonna em 2024 e Lady Gaga em 2025. Alexandre Macieira/Riotur
<span style=Após a confirmação, a cantora publicou um vídeo nas redes sociais em que afirmou que fará “o show mais sonhado” de sua vida. Na gravação, alternando entre português e inglês, mencionou a saudade dos fãs brasileiros, sambou rapidamente, agradeceu o carinho do público e finalizou com a frase “Eu te amo, Brasil!”. -Reprodução Instagram /@shakira" width="685" height="470" />
Após a confirmação, a cantora publicou um vídeo nas redes sociais em que afirmou que fará “o show mais sonhado” de sua vida. Na gravação, alternando entre português e inglês, mencionou a saudade dos fãs brasileiros, sambou rapidamente, agradeceu o carinho do público e finalizou com a frase “Eu te amo, Brasil!”. Reprodução Instagram /@shakira
Repórteres e apresentadores da Rede Globo têm adotado a pronúncia da palavra "recorde" como proparoxítona ("récorde"), em descompasso com a norma culta da Língua Portuguesa-Divulgação/Globoplay
Repórteres e apresentadores da Rede Globo têm adotado a pronúncia da palavra "recorde" como proparoxítona ("récorde"), em descompasso com a norma culta da Língua Portuguesa Divulgação/Globoplay
<span style=O show representa mais um capítulo da relação da artista colombiana com o Brasil, construída ao longo de décadas de visitas, apresentações e parcerias musicais.  -Marcello Casal wikimedia commons" width="685" height="470" />
O show representa mais um capítulo da relação da artista colombiana com o Brasil, construída ao longo de décadas de visitas, apresentações e parcerias musicais.  Marcello Casal wikimedia commons
<span style=O primeiro contato profissional com o país ocorreu em 1996, quando, aos 18 anos, ela realizou uma turnê do álbum “Pies Descalzos”.  -Reprodução Youtube" width="685" height="470" />
O primeiro contato profissional com o país ocorreu em 1996, quando, aos 18 anos, ela realizou uma turnê do álbum “Pies Descalzos”.  Reprodução Youtube
<span style=Em 2016, durante entrevista ao “Jornal Hoje”, declarou que considera o português sua segunda língua e destacou sua identificação com a cultura brasileira. -reprodução instagram" width="685" height="470" />
Em 2016, durante entrevista ao “Jornal Hoje”, declarou que considera o português sua segunda língua e destacou sua identificação com a cultura brasileira. reprodução instagram
<span style=A cantora segue com a turnê mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” (“As Mulheres Já Não Choram”, em português), com apresentações recentes pela América Latina. - Reprodução de vídeo de Rede Social" width="685" height="470" />
A cantora segue com a turnê mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” (“As Mulheres Já Não Choram”, em português), com apresentações recentes pela América Latina. Reprodução de vídeo de Rede Social
<span style=Em 2025, Shakira retornou ao Brasil apÃ³s oito anos para iniciar a sÃ©rie de shows com apresentaÃ§Ãµes no EstÃ¡dio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e no MorumBIS, em SÃ£o Paulo, antes de seguir para outras cidades ao redor do mundo.Â  -ReproduÃ§Ã£o Instagram @shakira" width="685" height="470" />
Em 2025, Shakira retornou ao Brasil apÃ³s oito anos para iniciar a sÃ©rie de shows com apresentaÃ§Ãµes no EstÃ¡dio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e no MorumBIS, em SÃ£o Paulo, antes de seguir para outras cidades ao redor do mundo.Â  ReproduÃ§Ã£o Instagram @shakira
<span style=Em um desses shows, em dezembro de 2025, em Buenos Aires, dividiu o palco pela primeira vez com os filhos Milan, nascido em 2013, e Sasha, nascido em 2015, para cantar “Acróstico”, música lançada em 2023 e dedicada a eles. -Reprodução Instagram /@shakira" width="685" height="470" />
Em um desses shows, em dezembro de 2025, em Buenos Aires, dividiu o palco pela primeira vez com os filhos Milan, nascido em 2013, e Sasha, nascido em 2015, para cantar “Acróstico”, música lançada em 2023 e dedicada a eles. Reprodução Instagram /@shakira
<span style=A turnê está vinculada ao álbum “Las Mujeres Ya No Lloran”, lançado em 2024, que inclui o single “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, parceria com o DJ e rapper argentino Bizarrap, lançado em 2023.  -reprodução youtube" width="685" height="470" />
A turnê está vinculada ao álbum “Las Mujeres Ya No Lloran”, lançado em 2024, que inclui o single “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, parceria com o DJ e rapper argentino Bizarrap, lançado em 2023.  reprodução youtube
<span style=“Bzrp Music Sessions, Vol. 53” reúne referências ao término do relacionamento entre Shakira e o ex-jogador Gerard Piqué, pai de seus filhos, que começou em 2010 e foi encerrado em 2022.  -Instagram @3gerardpique" width="685" height="470" />
“Bzrp Music Sessions, Vol. 53” reúne referências ao término do relacionamento entre Shakira e o ex-jogador Gerard Piqué, pai de seus filhos, que começou em 2010 e foi encerrado em 2022.  Instagram @3gerardpique
<span style=Na faixa, a cantora aborda diretamente episódios ligados à separação, expressando sentimentos de decepção e empoderamento feminino. A letra também inclui menções à relação de Piqué com Clara Chía e críticas ao comportamento do ex-jogador durante o período do rompimento. -Instagram @3gerardpique" width="685" height="470" />
Na faixa, a cantora aborda diretamente episódios ligados à separação, expressando sentimentos de decepção e empoderamento feminino. A letra também inclui menções à relação de Piqué com Clara Chía e críticas ao comportamento do ex-jogador durante o período do rompimento. Instagram @3gerardpique
<span style=Shakira Isabel Mebarak Ripoll nasceu em 2 de fevereiro de 1977, em Barranquilla, na Colômbia, e já conquistou quatro prêmios Grammy e 7 indicações. No Grammy Latino, os números são ainda maiores, com 15 vitórias e mais de 35 indicações. -Reprodução/@shakira" width="685" height="470" />
Shakira Isabel Mebarak Ripoll nasceu em 2 de fevereiro de 1977, em Barranquilla, na Colômbia, e já conquistou quatro prêmios Grammy e 7 indicações. No Grammy Latino, os números são ainda maiores, com 15 vitórias e mais de 35 indicações. Reprodução/@shakira
<span style=Com mais de dez álbuns lançados, acumulou sucessos como “Hips Don’t Lie”, “Whenever, Wherever”, “Chantaje”, “Loca” e “She Wolf”. -Reprodução Instagram" width="685" height="470" />
Com mais de dez álbuns lançados, acumulou sucessos como “Hips Don’t Lie”, “Whenever, Wherever”, “Chantaje”, “Loca” e “She Wolf”. Reprodução Instagram
<span style=A artista também mantém forte ligação com a Copa do Mundo. “Waka Waka”, um de seus maiores sucessos, foi a música oficial do torneio realizado em 2010, na África do Sul. Em 2014, lançou “La La La”, música associada ao evento realizado no Brasil após pedidos do público. -Reprodução Youtube" width="685" height="470" />
A artista também mantém forte ligação com a Copa do Mundo. “Waka Waka”, um de seus maiores sucessos, foi a música oficial do torneio realizado em 2010, na África do Sul. Em 2014, lançou “La La La”, música associada ao evento realizado no Brasil após pedidos do público. Reprodução Youtube
<span style=A Copa do Mundo não foi o único grande evento esportivo em que a cantora se apresentou. Em 2020, ela dividiu o palco com Jennifer Lopez no show do intervalo do Super Bowl LIV, a final da NFL (liga de futebol americano), realizado em Miami. -Reprodução Youtube" width="685" height="470" />
A Copa do Mundo não foi o único grande evento esportivo em que a cantora se apresentou. Em 2020, ela dividiu o palco com Jennifer Lopez no show do intervalo do Super Bowl LIV, a final da NFL (liga de futebol americano), realizado em Miami. Reprodução Youtube

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