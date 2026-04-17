Shakira lança novo clipe dias antes de megashow no Rio

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A cantora Shakira e a estrela colombiana em ascensão Beéle lançaram o videoclipe de sua nova faixa, “ALGO TÚ”. Dirigido pela própria Shakira e por Jaume De Laiguana, o vídeo exibe os artistas em sintonia enquanto dançam por Barranquilla, cidade natal de ambos.

Um dos cenários principais é o Museo a Cielo Abierto – Barrio Abajo, um espaço emblemático do Carnaval da cidade, rico em cultura e história local. O clipe também percorre o Gran Malecón, ao longo do Rio Magdalena, a roda-gigante Luna del Río e o Centro de Convenções Puerta de Oro. Todos os locais foram restaurados ou construídos pela Prefeitura de Barranquilla.

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O vídeo conta com a participação de grupos tradicionais do Carnaval, como Rumbón Normalista, Son Kalimba e o grupo de dança El Congo Grande de Barranquilla, criando uma atmosfera festiva que conecta a música às raízes culturais da região.

Além do clipe, Shakira e Beéle apresentarão um novo EP com três faixas de “ALGO TÚ”. O lançamento incluirá a versão original e novos remixes assinados pelos DJs Shimza e Indira Paganotto.

Apresentação ao vivo e novas versões

A música foi apresentada pela primeira vez ao vivo no Zócalo, na Cidade do México, no maior evento já realizado no local. Os artistas cantaram para mais de 400 mil fãs, gerando grande expectativa para o lançamento da faixa.

Shimza já mostrou um trecho de seu remix durante o festival Coachella. A faixa transforma a canção em um hino de Afro House com influências caribenhas. A releitura de Indira Paganotto, um dos nomes em ascensão do techno, injeta ritmos pulsantes e texturas hipnóticas na música.

Em poucas semanas, Shakira se apresentará na Praia de Copacabana para o show gratuito Todo Mundo No Rio, no dia 2 de maio. A artista também foi reconhecida pela Billboard este ano com a “turnê latina de maior bilheteria de todos os tempos” por sua recente "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", que arrecadou US$ 421,6 milhões em 82 shows.

A cantora já vendeu mais de 95 milhões de discos globalmente e é a artista latina feminina mais ouvida na história do Spotify. Seu álbum mais recente, "Las Mujeres Ya No Lloran", se tornou o mais escutado de 2024 nas primeiras 24 horas e recebeu certificação de 7x Platina.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.