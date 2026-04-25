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SHOW PARA MILHÕES

Show de Shakira no Rio: palco em Copacabana é ampliado a pedido da cantora

Estrutura que receberá a cantora colombiana no próximo sábado (2/5) agora terá 1.500 m² e telão de LED de quase 700 metros quadrados

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
25/04/2026 16:19

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Show de Shakira no Rio: palco em Copacabana é ampliado a pedido da cantora
Show de Shakira no Rio: palco em Copacabana é ampliado a pedido da cantora crédito: Tupi

Depois de já superar as estruturas montadas para Madonna e Lady Gaga em Copacabana, o palco do show de Shakira vai crescer ainda mais. A pedido da equipe de cenografia da cantora, a área total passou de 1.345 metros quadrados para 1.500 metros quadrados durante a própria fase de montagem.

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A mudança também afetou os painéis de LED, que foram ampliados de 500 m² para 680 m². A boca de cena terá 56 metros de largura, com uma passarela de 25 metros que avança em direção ao público. A altura do palco em relação à areia segue em 2,20 metros.

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Imagem: Reprodução/TV Globo

Show gratuito em Copacabana no sábado

O espetáculo faz parte do programa "Todo Mundo no Rio", que traz apresentações internacionais à Praia de Copacabana. A apresentação gratuita está marcada para o próximo sábado (2), com início previsto para as 21h45.

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A organização confirmou que a solicitação de ampliação partiu da própria equipe da artista, e que o palco já havia sido projetado para ficar mais próximo do público. A expectativa é reunir 2 milhões de pessoas na orla para o show.

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