Celebridades e TV
Vigília, Saara e investimento de R$ 20 milhões: o Rio se prepara para a maior noite da “Loba” Shakira
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Um dos fãs que acompanhou a turnê anteriormente na Colômbia, acredita que o espetáculo no Brasil pode trazer surpresas especiais. "Estou muito animado, porque eu tenho um gostinho do que vai vir, mas eu imagino que ela vai fazer uma surpresa, então vai ser bem especial para o Brasil", disse Gabriel Oda, em entrevista ao site gshow. A chegada da artista ao Rio de Janeiro ocorreu no mesmo dia em que os fãs começaram a se concentrar no hotel, o que aumentou ainda mais a expectativa. Foto: Reproduc?a?o/YouTube AFP
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A própria Shakira demonstrou entusiasmo com sua chegada ao Brasil ao publicar uma mensagem bem-humorada em português — idioma no qual ela é fluente — e posar para fotografias com pontos turísticos da cidade como o Pão de Açúcar e a Lagoa Rodrigo de Freitas. "Essa loba tá animada (porque tá no Rio)", escreveu. Nas redes sociais, a artista exibiu itens temáticos de sua mala, como uma camisa da Seleção Brasileira, biquíni, chinelo e um leque com a inscrição "LobaCabana". Foto: Reprodução @shakira
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A cantora também compartilhou conteúdos relacionados à música “Choka Choka”, parceria recente com Anitta, o que alimentou especulações sobre uma possível apresentação conjunta no palco. A expectativa do público cresceu ainda mais após a divulgação de um vídeo em que ambas aparecem juntas em uma coreografia. Foto: Reprodução/Redes Sociais
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No Saara, o maior centro de comércio popular do Rio de Janeiro, os fãs da diva já encontram de tudo para chegar caracterizados ao show. O movimento repete o que aconteceu nos shows de Madonna, em 2024, e de Lady Gaga, em 2025: as vitrines se enchem de produtos temáticos, e os lojistas apostam na festa para vender. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
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Entre os itens mais procurados estão acessórios tradicionais em shows no Brasil como os leques, usados tanto para enfrentar o calor quanto para coreografias da plateia. Há até um modelo igual ao usado pela própria Shakira: o original custa R$ 79, mas existem outras versões mais acessíveis nas prateleiras. Foto: Montagem/Reproduc?a?o
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Para quem quer ir além do acessório e apostar em um look completo, outro figurino que chama atenção é o visual marcante do clipe da música "Girl Like Me", que pode ser encontrado completo nas lojas do Saara por R$ 195 o conjunto. Outro destaque é o chamado "Colar da Shakira", uma bijuteria dourada com pingente de lobo vendida a R$ 175. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
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Ainda assim, as camisetas continuam como o produto mais popular, disponíveis em diferentes estampas, cores e faixas de preço — há peças entre R$ 60 e R$ 140 —, o que garante opções para todos os perfis de fãs que pretendem marcar presença no evento. Foto: Montagem/Reproduc?a?o
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O show tem tudo para ser um dos maiores espetáculos já realizados no Rio de Janeiro. Parte do projeto "Todo Mundo no Rio, que já levou nomes como Madonna e Lady Gaga, o evento deve reunir cerca de 2 milhões de pessoas na orla, de acordo com estimativa da prefeitura. Foto: Reproduc?a?o/YouTube AFP
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Para quem não estiver presente, a apresentação terá transmissão nacional pela TV Globo logo após a novela das nove, enquanto Globoplay e Multishow iniciam a cobertura a partir das 21h20, com conteúdos extras e bastidores. A transmissão multiplataforma ficará por conta de Ana Clara, Dedé Teicher, Kenya Sade e Laura Vicente Foto: Reprodução @shakira
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A estrutura montada para o espetáculo supera palcos de edições anteriores e reforça a grandiosidade do evento. Segundo o prefeito Eduardo Cavalieri, o projeto está garantido até 2028, consolidando o Rio como palco de grandes shows internacionais. Após a apresentação, a programação inclui um espetáculo de drones e um show de DJ, ampliando a experiência do público. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
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O investimento público chega a R$ 20 milhões, valor acima dos R$ 15 milhões destinados ao show de Gaga e dos R$ 10 milhões usados na apresentação de Madonna. O repasse vai para a Bonus Track, empresa responsável pela realização do evento em parceria com o município. Foto: Reprodução @shakira