Vigília, Saara e investimento de R$ 20 milhões: o Rio se prepara para a maior noite da “Loba” Shakira

Um dos fãs que acompanhou a turnê anteriormente na Colômbia, acredita que o espetáculo no Brasil pode trazer surpresas especiais. "Estou muito animado, porque eu tenho um gostinho do que vai vir, mas eu imagino que ela vai fazer uma surpresa, então vai ser bem especial para o Brasil", disse Gabriel Oda, em entrevista ao site gshow. A chegada da artista ao Rio de Janeiro ocorreu no mesmo dia em que os fãs começaram a se concentrar no hotel, o que aumentou ainda mais a expectativa. Foto: Reproduc?a?o/YouTube AFP