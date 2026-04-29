Shakira em Copacabana: promoção vai escolher fãs para a área VIP

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Sony Music Brasil lançou a promoção “Vamos com La Loba” para os fãs de Shakira, que se mobilizam para o show da artista em Copacabana. A experiência digital interativa conecta o público de várias partes do país e premiará os vencedores com um local privilegiado.

A gravadora iniciou a promoção em seu perfil no Instagram e disponibilizou a página oficial da ação para os fãs participarem. Cem vagas em um lugar especial na apresentação de Shakira serão sorteadas.

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Como participar da promoção

Na plataforma, os interessados devem indicar no mapa de onde virão para o show, preencher o cadastro e responder à pergunta proposta. Os 100 primeiros fãs que completarem a participação corretamente, com respostas válidas, serão selecionados.

Após a inscrição, o participante pode gerar seu próprio card para confirmar a presença no evento e compartilhar em suas redes sociais. A campanha também permite acompanhar em tempo real quais cidades concentram o maior número de fãs.

A ação busca ampliar o envolvimento do público brasileiro nos dias que antecedem o show, conectando fãs de todo o país. O período de inscrição começa em 28 de abril, às 14h, e termina em 30 de abril, às 14h. O anúncio dos vencedores será no dia 30 de abril, a partir das 19h, no Instagram da Sony Music Brasil.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.