Operação antes de show da Shakira apreende 80 kg de mercadorias

A Prefeitura do Rio deu início à Operação Tatuí na madrugada desta quinta-feira (30/4), com foco na orla de Copacabana para o evento "Todo Mundo no Rio", que recebe a cantora Shakira no próximo sábado. A ação envolveu agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP), Guarda Municipal e equipes da Comlurb.

Os trabalhos se concentraram na altura da Rua Rodolfo Dantas, onde fica o palco principal do show. No local, foram apreendidos uma carrocinha, um carrinho de mercadorias e bancos plásticos estrategicamente posicionados na areia. Cerca de 80 kg de produtos perecíveis também foram descartados por estarem em condições irregulares de armazenamento.

Drones, acampamentos e novas regras na orla

A operação utilizou drones para identificar depósitos escondidos e desmantelou acampamentos montados para reservar espaços na faixa de areia. As ações seguem o Decreto 56.160, de maio de 2025, que proíbe garrafas de vidro e cercadinhos, regulamenta o uso de som e exige padronização das barracas com nome e numeração.

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O secretário Marcus Belchior explicou que as rondas acontecem durante a madrugada por causa do fluxo reduzido de pessoas. "Parte desses produtos certamente seriam vendidos durante o evento do próximo sábado", afirmou. A operação terá continuidade na próxima madrugada.