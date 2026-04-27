Shakira em Copacabana: como um show na praia mais famosa do mundo ajuda na cultura e turismo no Rio

Marcado para 2 de maio de 2026, o show gratuito de Shakira na Praia de Copacabana já movimenta o calendário cultural e turístico do Rio de Janeiro. A apresentação integra o projeto Todo Mundo no Rio, iniciativa da Prefeitura do Rio e da Bonus Track que traz grandes nomes da música internacional para a orla carioca. Assim, a expectativa é de um público de milhões de pessoas na areia, reforçando Copacabana como cenário central de grandes espetáculos a céu aberto.

Em poucos anos, a série de shows ajudou a redesenhar a imagem da cidade no exterior. Depois de Madonna em 2024 e Lady Gaga em 2025, a presença de Shakira consolida um circuito anual de megaeventos gratuitos, com forte repercussão midiática. Afinal, essa sequência mantém o Rio em evidência nas redes sociais, em veículos de imprensa internacionais e em campanhas de turismo. Ou seja, alimenta o fluxo de visitantes e o interesse por novas viagens.

Marcado para 2 de maio de 2026, o show gratuito de Shakira na Praia de Copacabana já movimenta o calendário cultural e turístico do Rio de Janeiro – depositphotos.com / Image Press Agency

Por que Copacabana virou um dos maiores palcos a céu aberto do mundo?

A Praia de Copacabana reúne características que a colocam entre os maiores palcos ao ar livre do planeta. O extenso calçadão em formato de meia-lua, a larga faixa de areia e a orla estruturada com hotéis, bares e restaurantes criam um ambiente propício para receber multidões. Assim, essa combinação facilita a montagem de grandes palcos, a circulação de público e o trabalho de equipes técnicas, segurança e serviços.

Além da infraestrutura, há um elemento simbólico que pesa nessa escolha. Afinal, Copacabana carrega décadas de tradição em eventos de massa, como o réveillon, blocos de carnaval e shows históricos que marcaram gerações, incluindo apresentações de artistas internacionais desde o fim do século passado. Portanto, esse histórico reforça a imagem da praia como um espaço público de celebração coletiva, onde diferentes públicos se encontram sem barreiras de ingresso.

Outro fator é a visibilidade global. Afinal, imagens da orla lotada, com o mar ao fundo e o calçadão em destaque, costumam ser reproduzidas em telejornais e redes de todo o mundo. Assim, a paisagem funciona como uma espécie de cartão-postal em tempo real, em que o show de Shakira se soma ao cenário e amplia o alcance turístico do Rio de Janeiro.

Show da Shakira em Copacabana: impacto no turismo e na economia local

O show gratuito de Shakira representa uma vitrine internacional para o turismo carioca. A expectativa de milhões de pessoas na praia inclui não apenas moradores da cidade, mas também visitantes de outros estados e países. Esse movimento tende a gerar alta demanda por hotéis, pousadas e aluguel por temporada. Portanto, isso eleva taxas de ocupação e impulsionando a receita do setor.

O comércio local também sente o reflexo. Restaurantes, bares, quiosques, lojas de conveniência, vendedores ambulantes e serviços de transporte se reorganizam para atender ao aumento repentino de público. Ademais, em datas como essa, é comum que estabelecimentos estendam horários, criem cardápios especiais e reforcem equipes para dar conta do fluxo de clientes. Dessa forma, há impacto direto na geração de renda e de postos de trabalho temporários.

Hotéis registram maior ocupação e diárias valorizadas;

Bares, restaurantes e quiosques ampliam vendas de alimentos e bebidas;

Aplicativos de transporte, táxis e ônibus operam com demanda elevada;

Comércio informal ganha espaço com souvenirs, comidas rápidas e bebidas;

Serviços de segurança, limpeza e produção de eventos contratam mais profissionais.

Somado a isso, o evento fortalece o posicionamento do Rio como destino estratégico para o turismo de entretenimento. Afinal, a repetição anual de shows de grande porte, confirmada até 2028, permite que agências de viagem e operadoras internacionais incluam o calendário do Todo Mundo no Rio em pacotes, incentivando estadias mais longas e visitas recorrentes.

Imagens da orla lotada, com o mar ao fundo e o calçadão em destaque, costumam ser reproduzidas em telejornais e redes de todo o mundo – depositphotos.com / photorevelation



Como esses megashows moldam a identidade cultural e urbana do Rio?

Receber Shakira em um espaço público icônico como Copacabana tem um peso cultural que vai além do entretenimento. A presença de uma artista internacional de grande alcance em um evento aberto reforça a ideia de que a música é um elemento central da identidade urbana carioca. A praia se torna um ponto de encontro entre diferentes sotaques, ritmos e estilos de vida, conectando fãs da artista com moradores habituados a ocupar a orla em seu cotidiano.

Esses espetáculos também contribuem para aproximar a cultura latina da realidade brasileira. Shakira, com um repertório que atravessa idiomas e fronteiras, dialoga com um público diversificado, inclusive turistas de países vizinhos. A apresentação em Copacabana funciona como ponte entre o pop global e sonoridades latino-americanas, ajudando a projetar o Rio como um polo de circulação cultural e não apenas como destino de praia.

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Reforço da imagem do Rio como capital cultural da América Latina; Valorização do espaço público como palco democrático; Integração de turistas e moradores em um mesmo ambiente; Difusão da marca Copacabana em escala mundial; Estímulo a futuros projetos culturais de grande porte.

Ao concentrar esforços em eventos gratuitos na orla, o projeto Todo Mundo no Rio busca consolidar a cidade como destino turístico mundial, associando paisagem, música e hospitalidade. Nesse contexto, o show de Shakira em 2026 não se limita a uma data no calendário de espetáculos: funciona como peça-chave em uma estratégia de longo prazo que envolve economia, cultura e projeção internacional da identidade urbana brasileira.