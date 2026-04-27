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COPACABANA

Homem morre na montagem do palco para show de Shakira

Serralheiro de 28 anos ficou imprensado entre elevadores e foi socorrido a um hospital, onde morreu

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Eduarda Soares
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Eduarda Soares
Repórter
27/04/2026 08:48

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Trabalhador morre em acidente na montagem do palco para show de Shakira em Copacabana
Trabalhador morre em acidente na montagem do palco para show de Shakira em Copacabana crédito: Tupi

Um trabalhador morreu nesse domingo (26/4) durante a montagem do palco do show de Shakira em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O acidente ocorreu à tarde e a Polícia Civil investiga o caso.

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A vítima é um serralheiro de 28 anos contratado pela empresa MG Coutinho Serviços Cenográficos. Ele ficou preso entre dois elevadores instalados na estrutura do palco.

Socorrido no local pela brigada de incêndio, foi encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas não sobreviveu.

Leia Mais

 

Polícia registra acidente de trabalho

A ocorrência foi registrada na 12ª Delegacia de Polícia, em Copacabana, como lesão corporal culposa decorrente de acidente de trabalho.

A Bonustrack, empresa responsável pela organização do evento, confirmou a morte e disse que presta apoio à família. "Um acidente na tarde deste domingo lamentavelmente vitimou um profissional que atuava na montagem das estruturas para o show", afirmou a organização em nota.

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A empresa acrescentou que o Corpo de Bombeiros foi acionado para o transporte do trabalhador e que está oferecendo "apoio, acolhimento e solidariedade" à empresa contratada, à equipe e aos familiares da vítima.

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