Homem morre na montagem do palco para show de Shakira

Um trabalhador morreu nesse domingo (26/4) durante a montagem do palco do show de Shakira em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O acidente ocorreu à tarde e a Polícia Civil investiga o caso.

A vítima é um serralheiro de 28 anos contratado pela empresa MG Coutinho Serviços Cenográficos. Ele ficou preso entre dois elevadores instalados na estrutura do palco.

Socorrido no local pela brigada de incêndio, foi encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas não sobreviveu.

Polícia registra acidente de trabalho

A ocorrência foi registrada na 12ª Delegacia de Polícia, em Copacabana, como lesão corporal culposa decorrente de acidente de trabalho.

A Bonustrack, empresa responsável pela organização do evento, confirmou a morte e disse que presta apoio à família. "Um acidente na tarde deste domingo lamentavelmente vitimou um profissional que atuava na montagem das estruturas para o show", afirmou a organização em nota.

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A empresa acrescentou que o Corpo de Bombeiros foi acionado para o transporte do trabalhador e que está oferecendo "apoio, acolhimento e solidariedade" à empresa contratada, à equipe e aos familiares da vítima.