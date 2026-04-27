Do pop mundial ao palco brasileiro: como Shakira e grandes estrelas são selecionadas para eventos na Praia de Copacabana

Em datas estratégicas do calendário, a orla de Copacabana se transforma em um grande palco a céu aberto para receber atrações internacionais. A escolha de artistas como Shakira para esses eventos não acontece por acaso. Envolve planejamento detalhado, análise de audiência e negociações que cruzam fronteiras. A presença de um nome reconhecido mundialmente ajuda a projetar o Rio de Janeiro para além das imagens tradicionais de praia e Carnaval, associando a cidade a grandes espetáculos de alcance global.

Além do apelo visual, esses megaeventos na Praia de Copacabana funcionam como uma vitrine para o turismo e para a indústria do entretenimento no Brasil. Governos, patrocinadores e produtores buscam artistas que consigam atrair tanto o público local quanto visitantes de outros estados e países. Nesse cenário, cantores e cantoras com carreira sólida, histórico de grandes turnês e repertório conhecido do grande público ganham prioridade na hora da escolha.

Por que Shakira é um nome frequente em grandes eventos?

Shakira, por exemplo, construiu uma trajetória que une diferentes mercados: começou na América Latina, ganhou espaço nos Estados Unidos e na Europa e consolidou um público que fala espanhol, inglês e português. Esse alcance internacional é fundamental quando se pensa em um show em Copacabana transmitido pela televisão aberta, por plataformas de streaming e pelas redes sociais, atingindo espectadores em vários fusos horários.

Outro ponto relevante é a versatilidade musical. Artistas com repertório que mistura pop, música latina, elementos eletrônicos e colaborações com outros nomes fortes do mercado tendem a agradar diferentes faixas etárias. No caso de Shakira, músicas que tocaram em novelas brasileiras, rádios populares e grandes eventos esportivos criam familiaridade. Isso facilita a conexão com o público brasileiro, que reconhece letras, coreografias e refrães, mesmo que parte do repertório esteja em outro idioma.

Shakira no Rock in Rio em 2011 – depositphotos.com / DURAOFOTO

Quais critérios pesam na escolha de artistas internacionais?

Por trás do anúncio de um grande show na Praia de Copacabana existe um conjunto de critérios que orienta a decisão. Entre os mais citados por produtores e organizadores estão:

Alcance nas plataformas digitais : número de seguidores, streams e engajamento em redes sociais.

: número de seguidores, streams e engajamento em redes sociais. Histórico de turnês bem-sucedidas : capacidade comprovada de lidar com grandes plateias.

: capacidade comprovada de lidar com grandes plateias. Relevância midiática recente : lançamentos, prêmios, participações em programas e eventos internacionais.

: lançamentos, prêmios, participações em programas e eventos internacionais. Imagem pública : coerência com a proposta do evento e com os patrocinadores envolvidos.

: coerência com a proposta do evento e com os patrocinadores envolvidos. Logística e custos: disponibilidade na agenda, estrutura técnica e viabilidade financeira.

Quando se trata de eventos gratuitos ou de acesso popular, como shows de réveillon em Copacabana, a análise se torna ainda mais estratégica. Artistas com repertório repleto de hits e presença forte em rádios e playlists costumam ser priorizados. A lógica é simples: quanto mais pessoas cantando junto e participando ativamente, maior o impacto das imagens transmitidas para o resto do país e para o exterior.

Como a experiência em grandes públicos influencia a decisão?

Experiência com multidões é outro fator decisivo. Um show na Praia de Copacabana pode reunir centenas de milhares de pessoas, exigindo domínio de palco, preparo físico e uma equipe técnica acostumada a estruturas gigantes. Artistas como Shakira já passaram por estádios, festivais e cerimônias internacionais, o que reduz riscos de improviso em situações de alta complexidade.

Esse tipo de experiência se reflete em aspectos como:

Construção do roteiro do show, com alternância entre músicas agitadas e momentos mais lentos. Interação com o público, usando frases em português, referências à cultura local e gestos de proximidade. Sincronização técnica, envolvendo som, luz, telões e transmissão ao vivo. Gestão de tempo, respeitando janelas de transmissão e horários definidos pelos organizadores.

Artistas acostumados a ambientes multiculturais também tendem a adaptar trechos do show para dialogar melhor com quem está na praia e com quem assiste de casa. Isso pode incluir versões especiais de sucessos, medleys e homenagens à música brasileira, o que reforça a sensação de proximidade com o público do país.

Entre estratégia, espetáculo e alcance internacional, eventos na orla mostram como entretenimento e imagem da cidade caminham juntos – depositphotos.com / photorevelation

Qual é o impacto desses eventos na imagem e no turismo do Rio de Janeiro?

Os grandes espetáculos em Copacabana funcionam como uma espécie de cartão de visita contemporâneo do Rio de Janeiro. Imagens aéreas da praia lotada, fogos, palco iluminado e um nome internacional no comando do show circulam em emissoras estrangeiras, portais de notícia e perfis influentes nas redes sociais. Essa exposição fortalece a marca da cidade como destino capaz de receber atrações de porte mundial.

Do ponto de vista do turismo, a presença de artistas como Shakira ajuda a atrair viajantes que planejam a ida ao Rio em função do evento. Hotéis, restaurantes, transportes e serviços ligados ao lazer sentem o reflexo na ocupação e na movimentação econômica. Para visitantes internacionais, a combinação entre show de grande porte e paisagem de Copacabana oferece um argumento adicional para incluir a cidade no roteiro.

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Também há impacto na percepção de segurança, infraestrutura e organização. Quando um evento com público massivo ocorre sem grandes incidentes e com boa cobertura midiática, a impressão que se forma é a de que a cidade está preparada para receber outras iniciativas de grande escala, como festivais, congressos e competições esportivas. Nesse contexto, a escolha de artistas internacionais consolidados, como Shakira, passa a ser não apenas uma decisão artística, mas parte de uma estratégia mais ampla de posicionamento do Rio de Janeiro no cenário global.