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'PESSOA MARAVILHOSA'

Ex de Ivete Sangalo fala sobre a separação pela primeira vez

Casal anunciou término há quatro meses após 18 anos juntos. Agora, foco do nutricionista está no trabalho e novos projetos profissionais

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10/04/2026 09:07

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Ivete Sangalo e Daniel Cady passaram 17 anos juntos
Ivete Sangalo e Daniel Cady passaram 17 anos juntos crédito: Reprodução / Instagram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Daniel Cady falou pela primeira vez sobre o fim do casamento com Ivete Sangalo, pouco mais de quatro meses após a separação.

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Em entrevista ao podcast Fala Papah, publicada nesta quarta-feira (8/4), ele afirma que tem vivido um período de mudanças e maior clareza pessoal, especialmente após completar 40 anos. Segundo Cady, a nova década trouxe uma percepção mais definida sobre seus objetivos.

 

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Durante a conversa, o nutricionista também menciona o impacto da paternidade e do relacionamento com a cantora em seu processo de amadurecimento. "Fui casado durante 18 anos com uma pessoa maravilhosa, que me ensinou muito", diz.

Cady afirma ainda que vive um momento mais centrado e com novas prioridades. "Meu maior projeto da vida era ter uma família. Eu tive. Agora, o foco é meu trabalho e projetos", afirma.

O término com a cantora foi anunciado publicamente como uma decisão conjunta. Na ocasião, ambos destacaram que mantêm uma relação respeitosa e que seguem unidos pelo cuidado com os filhos Marcelo, 16, e as gêmeas Helena e Marina, 8.

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A cantora Ivete Sangalo chamou atenção ao surgir de roupão de banho no Aeroporto Internacional de Guarulhos, após se apresentar no Festival Estação Verão, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. -Reprodução de vídeo/Instagram
A cantora Ivete Sangalo chamou atenção ao surgir de roupão de banho no Aeroporto Internacional de Guarulhos, após se apresentar no Festival Estação Verão, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Reprodução de vídeo/Instagram
Ela se preparava para embarcar com destino ao Rio de Janeiro, adotando um visual inusitado que rapidamente repercutiu entre fãs e curiosos. Sempre acessível, Ivete conversou com admiradores que a reconheceram no local, posou para fotos e atendeu pedidos. -Reprodução/Instagram
Ela se preparava para embarcar com destino ao Rio de Janeiro, adotando um visual inusitado que rapidamente repercutiu entre fãs e curiosos. Sempre acessível, Ivete conversou com admiradores que a reconheceram no local, posou para fotos e atendeu pedidos. Reprodução/Instagram
Mais cedo, ela havia comandado um show marcado por energia e grandes sucessos da carreira, levando o público ao delírio. Durante a passagem por Praia Grande, a artista ainda encontrou Ludmilla e Brunna Gonçalves nos bastidores do evento. Vamos saber mais sobre a grande Veveta? -Reprodução / Instagram
Mais cedo, ela havia comandado um show marcado por energia e grandes sucessos da carreira, levando o público ao delírio. Durante a passagem por Praia Grande, a artista ainda encontrou Ludmilla e Brunna Gonçalves nos bastidores do evento. Vamos saber mais sobre a grande Veveta? Reprodução / Instagram
Ivete Maria Dias de Sangalo Cady nasceu em 27/05/1972 em Juazeiro, na Bahia. Ela é filha caçula da união de um pernambucano com uma baiana – dois dos cinco irmãos já faleceram. -Instagram @ivetesangalo
Ivete Maria Dias de Sangalo Cady nasceu em 27/05/1972 em Juazeiro, na Bahia. Ela é filha caçula da união de um pernambucano com uma baiana – dois dos cinco irmãos já faleceram. Instagram @ivetesangalo
Na adolescência, Ivete aprendeu a mexer com alguns instrumentos musicais. Com a morte de seu pai, na época de colégio, precisou trabalhar como modelo e vendedora de roupas e marmitas. -Instagram @ivetesangalo
Na adolescência, Ivete aprendeu a mexer com alguns instrumentos musicais. Com a morte de seu pai, na época de colégio, precisou trabalhar como modelo e vendedora de roupas e marmitas. Instagram @ivetesangalo
Depois que concluiu a escola, Sangalo chegou a estudar administração. Em 1992, ela foi cantar em bares de Salvador e abriu um show de Geraldo Azevedo na sua cidade natal. -Instagram @ivetesangalo
Depois que concluiu a escola, Sangalo chegou a estudar administração. Em 1992, ela foi cantar em bares de Salvador e abriu um show de Geraldo Azevedo na sua cidade natal. Instagram @ivetesangalo
Aos poucos, ela foi crescendo na carreira com shows em outras cidades da Bahia e em Pernambuco. Em 1993, foi convidada para virar a vocalista da Banda Eva. -Youtube Canal Axé
Aos poucos, ela foi crescendo na carreira com shows em outras cidades da Bahia e em Pernambuco. Em 1993, foi convidada para virar a vocalista da Banda Eva. Youtube Canal Axé
O convite fez a carreira de Ivete deslanchar e lhe rendeu fama nacional. Com ela, a Banda Eva chegou a fazer 30 shows mensais e vender milhões de discos. - Facebook Ivete Sangalo News
O convite fez a carreira de Ivete deslanchar e lhe rendeu fama nacional. Com ela, a Banda Eva chegou a fazer 30 shows mensais e vender milhões de discos. Facebook Ivete Sangalo News
No Carnaval de 1999, Veveta, como é chamada carinhosamente, ingressou na carreira solo e não demorou a fazer sucesso com hits como “Se eu não te amasse tanto assim”, “Festa”, “Astral” e “Poeira”. -Instagram @ivetesangalo
No Carnaval de 1999, Veveta, como é chamada carinhosamente, ingressou na carreira solo e não demorou a fazer sucesso com hits como “Se eu não te amasse tanto assim”, “Festa”, “Astral” e “Poeira”. Instagram @ivetesangalo
“Céu da Boca”, “Chorando se Foi”, “Berimbau Metalizado”, “Quando a Chuva Passar”, “Deixo”, “Na base do beijo” e “Acelera Aê” são sucessos que vieram depois. -Instagram @ivetesangalo
“Céu da Boca”, “Chorando se Foi”, “Berimbau Metalizado”, “Quando a Chuva Passar”, “Deixo”, “Na base do beijo” e “Acelera Aê” são sucessos que vieram depois. Instagram @ivetesangalo
A relação não para por aí. Alguns dos outros hits são: “No Brilho Desse Olhar”, “Dançando”, “Amor que Não Sai”, “Só Num Sonho”, “Cheguei para te Amar” e “Teleguiado”. -Instagram @ivetesangalo
A relação não para por aí. Alguns dos outros hits são: “No Brilho Desse Olhar”, “Dançando”, “Amor que Não Sai”, “Só Num Sonho”, “Cheguei para te Amar” e “Teleguiado”. Instagram @ivetesangalo
Nos últimos anos, Ivete lançou sucessos como “Lambada”, “O Mundo vai”, “Tá Solteira, Mas Não tá Sozinha”, “Tudo Bateu” e “Cria da Ivete”. -Reprodução de TV
Nos últimos anos, Ivete lançou sucessos como “Lambada”, “O Mundo vai”, “Tá Solteira, Mas Não tá Sozinha”, “Tudo Bateu” e “Cria da Ivete”. Reprodução de TV
Como cantora principal ou convidada, Ivete também tem parcerias com nomes como Carlinhos Brown, Iza, Harmonia do Samba, Claudia Leitte, Wesley Safadão, entre outros. -Divulgação
Como cantora principal ou convidada, Ivete também tem parcerias com nomes como Carlinhos Brown, Iza, Harmonia do Samba, Claudia Leitte, Wesley Safadão, entre outros. Divulgação
Ela também tem parcerias com estrelas internacionais como Shakira, Diego Torres, Miguel Bosé e Sebastian Yatra. -Instagram @ivetesangalo
Ela também tem parcerias com estrelas internacionais como Shakira, Diego Torres, Miguel Bosé e Sebastian Yatra. Instagram @ivetesangalo
Em 2005, ela gravou “Soy Loco por ti América”, de Gilberto Gil e José Carlos Capinam, uma canção que fez parte da trilha sonora da novela “América”, da Globo. -Twitter @multishow
Em 2005, ela gravou “Soy Loco por ti América”, de Gilberto Gil e José Carlos Capinam, uma canção que fez parte da trilha sonora da novela “América”, da Globo. Twitter @multishow
Ivete também é atriz, com participações na televisão e em filmes, muitas vezes interpretando a si mesma. Além disso, ela comandou o programa “The Masked Singer Brasil”, na Globo. -Instagram @ivetesangalo
Ivete também é atriz, com participações na televisão e em filmes, muitas vezes interpretando a si mesma. Além disso, ela comandou o programa “The Masked Singer Brasil”, na Globo. Instagram @ivetesangalo
Ainda na Globo, ela foi jurada do “The Voice Kids”, programa de calouros em que crianças e adolescentes se apresentavam para avaliação de personalidades famosas. -Instagram @ivetesangalo
Ainda na Globo, ela foi jurada do “The Voice Kids”, programa de calouros em que crianças e adolescentes se apresentavam para avaliação de personalidades famosas. Instagram @ivetesangalo
Ivete Sangalo, que tem 37 milhões de seguidores no Instagram, está no segundo casamento. O atual é com o nutricionista Daniel Cady. A cantora e Daniel Cady têm três filhos: Marcelo e as gêmeas Helena e Marina. -Instagram @ivetesangalo
Ivete Sangalo, que tem 37 milhões de seguidores no Instagram, está no segundo casamento. O atual é com o nutricionista Daniel Cady. A cantora e Daniel Cady têm três filhos: Marcelo e as gêmeas Helena e Marina. Instagram @ivetesangalo
Além dos ganhos como cantora e apresentadora, Ivete já faturou muito dinheiro com propagandas e em outros negócios. A sua fortuna é avaliada em mais de R$ 500 milhões. -instagram/@ivetesangalo
Além dos ganhos como cantora e apresentadora, Ivete já faturou muito dinheiro com propagandas e em outros negócios. A sua fortuna é avaliada em mais de R$ 500 milhões. instagram/@ivetesangalo

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