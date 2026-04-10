Ex de Ivete Sangalo fala sobre a separação pela primeira vez

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Daniel Cady falou pela primeira vez sobre o fim do casamento com Ivete Sangalo, pouco mais de quatro meses após a separação.

Em entrevista ao podcast Fala Papah, publicada nesta quarta-feira (8/4), ele afirma que tem vivido um período de mudanças e maior clareza pessoal, especialmente após completar 40 anos. Segundo Cady, a nova década trouxe uma percepção mais definida sobre seus objetivos.

Durante a conversa, o nutricionista também menciona o impacto da paternidade e do relacionamento com a cantora em seu processo de amadurecimento. "Fui casado durante 18 anos com uma pessoa maravilhosa, que me ensinou muito", diz.

Cady afirma ainda que vive um momento mais centrado e com novas prioridades. "Meu maior projeto da vida era ter uma família. Eu tive. Agora, o foco é meu trabalho e projetos", afirma.

O término com a cantora foi anunciado publicamente como uma decisão conjunta. Na ocasião, ambos destacaram que mantêm uma relação respeitosa e que seguem unidos pelo cuidado com os filhos Marcelo, 16, e as gêmeas Helena e Marina, 8.

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