Ivete Sangalo acompanha obras de mansão da cantora em Juazeiro, na Bahia
-
A cantora falou de forma emocionada sobre uma lembrança marcante de sua vida: o tradicional chão vermelho, muito comum em residências nas regiões do interior do Brasil e que carrega forte valor afetivo para ela. O imóvel está sendo projetado pelo arquiteto Gabriel Lustosa
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/arquiteto-1.jpg?20260302183439" width="1114" height="626">
A cantora falou de forma emocionada sobre uma lembrança marcante de sua vida: o tradicional chão vermelho, muito comum em residências nas regiões do interior do Brasil e que carrega forte valor afetivo para ela. O imóvel está sendo projetado pelo arquiteto Gabriel LustosaFoto: Reprodução/Instagram
-
“Estou na varanda da minha casa, sempre sonhei com isso, saí pequena daqui, fui pra Salvador, virei cantora, eu quero voltar pra Juazeiro, eu quero ficar perto do rio (São Francisco), viver nesse lugar que eu amo tanto, mas uma coisa que eu queria muito ter era uma casa onde eu pudesse ter uma relação direta com a casa de quando eu era criança”, expressou a artista.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2023/05/23-Ivete-Sangalo-Instagram-@ivetesangalo.jpg?20260302183438" width="1114" height="626">
“Estou na varanda da minha casa, sempre sonhei com isso, saí pequena daqui, fui pra Salvador, virei cantora, eu quero voltar pra Juazeiro, eu quero ficar perto do rio (São Francisco), viver nesse lugar que eu amo tanto, mas uma coisa que eu queria muito ter era uma casa onde eu pudesse ter uma relação direta com a casa de quando eu era criança”, expressou a artista.Foto: Instagram @ivetesangalo
-
Na sequência, Ivete Sangalo detalhou a importância dessa memória em sua vida e o quanto ela está ligada às sensações vividas na infância. “Toda vez eu chego aqui na minha casa em Juazeiro, essa varanda, esse piso, e eu sei que essa memória aqui, eu vou impregnar no coração dos meus filhos, e isso não tem preço”, declarou.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/05-_Juazeiro.jpg?20260302183438" width="1114" height="626">
Na sequência, Ivete Sangalo detalhou a importância dessa memória em sua vida e o quanto ela está ligada às sensações vividas na infância. “Toda vez eu chego aqui na minha casa em Juazeiro, essa varanda, esse piso, e eu sei que essa memória aqui, eu vou impregnar no coração dos meus filhos, e isso não tem preço”, declarou.Foto: Reprodução do Instagram @juazeirooficial_
-
O imóvel localiza-se às margens do Rio São Francisco, outro desejo antigo da cantora.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/02/12-Rio-Sao-Francisco-e1720548963152.jpg?20260302183438" width="1114" height="626">
O imóvel localiza-se às margens do Rio São Francisco, outro desejo antigo da cantora.Foto: Arley Cruzper/Wikimedia Commons
-
-
Juazeiro é um município situado no extremo norte da Bahia, às margens do Rio São Francisco, um dos mais importantes cursos d’água do país.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/01-_Juazeiro.jpg?20260302183441" width="1114" height="626">
Juazeiro é um município situado no extremo norte da Bahia, às margens do Rio São Francisco, um dos mais importantes cursos d’água do país.Foto: Sitenl/Wikimédia Commons
-
A cidade faz divisa com o estado de Pernambuco e, lado a lado com a vizinha Petrolina, forma um dos maiores aglomerados urbanos do semiárido brasileiro, caracterizando-se por ser um polo econômico e cultural da região.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/04-_Juazeiro.jpg?20260302183443" width="1114" height="626">
A cidade faz divisa com o estado de Pernambuco e, lado a lado com a vizinha Petrolina, forma um dos maiores aglomerados urbanos do semiárido brasileiro, caracterizando-se por ser um polo econômico e cultural da região.Foto: Reprodução do Instagram @juazeirooficial_
-
A história de Juazeiro remonta ao período colonial, quando surgiu como um ponto de passagem para tropeiros, comerciantes e viajantes que percorriam o sertão utilizando o rio como rota de transporte e troca de mercadorias.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/02-_Juazeiro.jpg?20260302183443" width="1114" height="626">
A história de Juazeiro remonta ao período colonial, quando surgiu como um ponto de passagem para tropeiros, comerciantes e viajantes que percorriam o sertão utilizando o rio como rota de transporte e troca de mercadorias.Foto: Reprodução do Instagram @ paroquianossasenhoradasgrotas
-
-
O nome da cidade deriva dos frondosos pés de juazeiro, árvores típicas do sertão que cercavam o antigo povoado e se tornaram símbolo da localidade.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/juazeiro.jpg?20260302183444" width="1114" height="626">
O nome da cidade deriva dos frondosos pés de juazeiro, árvores típicas do sertão que cercavam o antigo povoado e se tornaram símbolo da localidade.Foto: GildasioOliveira/Wikimedia Commons
-
Juazeiro foi oficialmente emancipada politicamente em meados do século XIX e, desde então, passou por transformações marcantes que a tornaram uma cidade moderna e dinâmica.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/08-_Juazeiro.jpg?20260302183443" width="1114" height="626">
Juazeiro foi oficialmente emancipada politicamente em meados do século XIX e, desde então, passou por transformações marcantes que a tornaram uma cidade moderna e dinâmica.Foto: Reprodução do Instagram @juazeirooficial_
-
Atualmente, a população gira em torno de 250 mil habitantes, segundo o último censo do IBGE, o que a posiciona como o quinto município mais populoso da Bahia.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/07-_Juazeiro.jpg?20260302183443" width="1114" height="626">
Atualmente, a população gira em torno de 250 mil habitantes, segundo o último censo do IBGE, o que a posiciona como o quinto município mais populoso da Bahia.Foto: Reprodução do Instagram @juazeirooficial_
-
-
Um dos fatores que mais contribuiu para o crescimento econômico de Juazeiro foi a implantação de sistemas de irrigação a partir das águas do Rio São Francisco, que possibilitaram o desenvolvimento de uma agricultura irrigada em larga escala, especialmente no cultivo de frutas.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/18-_Juazeiro.jpg?20260302183445" width="1114" height="626">
Um dos fatores que mais contribuiu para o crescimento econômico de Juazeiro foi a implantação de sistemas de irrigação a partir das águas do Rio São Francisco, que possibilitaram o desenvolvimento de uma agricultura irrigada em larga escala, especialmente no cultivo de frutas.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
-
Essa atividade consolidou a região como um dos maiores polos de fruticultura irrigada do Brasil, com produção significativa de mangas, uvas e outras frutas tropicais destinadas tanto ao mercado interno quanto à exportação.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/10-_Juazeiro.jpg?20260302183445" width="1114" height="626">
Essa atividade consolidou a região como um dos maiores polos de fruticultura irrigada do Brasil, com produção significativa de mangas, uvas e outras frutas tropicais destinadas tanto ao mercado interno quanto à exportação.Foto: Reprodução do Instagram @juazeirooficial_
-
A integração econômica e urbana com Petrolina, conectada por meio da Ponte Presidente Dutra, fortalece ainda mais o papel da cidade no contexto regional, criando uma conurbação que estimula o fluxo de pessoas, bens e investimentos.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/19-_Juazeiro.jpg?20260302183446" width="1114" height="626">
A integração econômica e urbana com Petrolina, conectada por meio da Ponte Presidente Dutra, fortalece ainda mais o papel da cidade no contexto regional, criando uma conurbação que estimula o fluxo de pessoas, bens e investimentos.Foto: Juazeiro (Bahia) - Bruno Capelii /Wikimédia Commons
-
-
O clima em Juazeiro é tipicamente semiárido, com precipitação anual relativamente baixa e temperaturas elevadas ao longo do ano, características que moldam a paisagem natural e influenciam as atividades agrícolas e o modo de vida da população.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/24-_Juazeiro.jpg?20260302183445" width="1114" height="626">
O clima em Juazeiro é tipicamente semiárido, com precipitação anual relativamente baixa e temperaturas elevadas ao longo do ano, características que moldam a paisagem natural e influenciam as atividades agrícolas e o modo de vida da população.Foto: Reprodução do Instagram @juazeirooficial_
-
No aspecto cultural, Juazeiro também se destaca por ser a cidade natal de importantes personalidades que projetaram o município no cenário nacional e internacional. Entre os nomes mais conhecidos estão o cantor e violonista João Gilberto, um dos criadores da bossa nova e referência mundial da música brasileira, e a cantora Ivete Sangalo, uma das maiores artistas populares do país.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/09/02-Bossa.jpg?20260302183448" width="1114" height="626">
No aspecto cultural, Juazeiro também se destaca por ser a cidade natal de importantes personalidades que projetaram o município no cenário nacional e internacional. Entre os nomes mais conhecidos estão o cantor e violonista João Gilberto, um dos criadores da bossa nova e referência mundial da música brasileira, e a cantora Ivete Sangalo, uma das maiores artistas populares do país.Foto: Reproduçãode Youtube Canal vejapontocom
-
O turismo em Juazeiro tambÃ©m Ã© impulsionado pela presenÃ§a do Rio SÃ£o Francisco e pela orla ribeirinha, que atrai visitantes interessados em apreciar paisagens naturais, praticar lazer ao ar livre e conhecer parte da histÃ³ria e da identidade regional.Â
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/15-_Juazeiro.jpg?20260302183448" width="1114" height="626">
O turismo em Juazeiro tambÃ©m Ã© impulsionado pela presenÃ§a do Rio SÃ£o Francisco e pela orla ribeirinha, que atrai visitantes interessados em apreciar paisagens naturais, praticar lazer ao ar livre e conhecer parte da histÃ³ria e da identidade regional.ÂFoto: Douglas Iuri Medeiros Cabral/WikimÃ©dia Commons
-
-
Juazeiro é uma cidade que combina tradição e modernidade de forma singular, com um papel central na economia do Vale do São Francisco e uma cultura que reflete a diversidade e a resiliência do Nordeste brasileiro.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/25-_Juazeiro.jpg?20260302183448" width="1114" height="626">
Juazeiro é uma cidade que combina tradição e modernidade de forma singular, com um papel central na economia do Vale do São Francisco e uma cultura que reflete a diversidade e a resiliência do Nordeste brasileiro.Foto: Reprodução do Instagram @juazeirooficial_