Ivete Sangalo passa por cirurgia após sofrer fraturas no rosto em acidente doméstico
-
Internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, Ivete explicou que o procedimento foi realizado no domingo (1) e garantiu que está se recuperando bem. Bem-humorada, ela agradeceu o carinho do público e afirmou estar confiante na recuperação. A aparição reforçou a proximidade da cantora com os fãs, que lotaram as redes com mensagens de apoio. Ela disse que “não tá bonito, mas a fofa é simpática”.Foto: Reprodução de redes sociais
-
No Carnaval 2026, Ivete Sangalo voltar a comandar o trio elétrico com energia e repertório explosivo, empolgando multidões na folia. Ela celebrou com o público entre sucessos e momentos de conexão, reafirmando seu papel icônico na festa.Foto: Reprodução Instagram
-
Tudo que acontece com Ivete vira notícia instantânea. E ela tem um jeito extrovertido que propicia momentos curiosos. Em janeiro de 2026 Ivete chamou atenção ao surgir de roupão de banho no Aeroporto Internacional de Guarulhos, após se apresentar no Festival Estação Verão, em Praia Grande, no litoral de São Paulo.Foto: Reprodução de vídeo/Instagram
-
Ela se preparava para embarcar com destino ao Rio de Janeiro, adotando um visual inusitado que rapidamente repercutiu entre fãs e curiosos. Sempre acessível, Ivete conversou com admiradores que a reconheceram no local, posou para fotos e atendeu pedidos.Foto: Reprodução/Instagram
-
-
Mais cedo, ela havia comandado um show marcado por energia e grandes sucessos da carreira, levando o público ao delírio. Durante a passagem por Praia Grande, a artista ainda encontrou Ludmilla e Brunna Gonçalves nos bastidores do evento. Vamos saber mais sobre a grande Veveta?Foto: Reprodução / Instagram
-
Ivete Maria Dias de Sangalo Cady nasceu em 27/05/1972 em Juazeiro, na Bahia. Ela é filha caçula da união de um pernambucano com uma baiana – dois dos cinco irmãos já faleceram.Foto: Instagram @ivetesangalo
-
Na adolescência, Ivete aprendeu a mexer com alguns instrumentos musicais. Com a morte de seu pai, na época de colégio, precisou trabalhar como modelo e vendedora de roupas e marmitas.Foto: Instagram @ivetesangalo
-
-
Depois que concluiu a escola, Sangalo chegou a estudar administração. Em 1992, ela foi cantar em bares de Salvador e abriu um show de Geraldo Azevedo na sua cidade natal.Foto: Instagram @ivetesangalo
-
Aos poucos, ela foi crescendo na carreira com shows em outras cidades da Bahia e em Pernambuco. Em 1993, foi convidada para virar a vocalista da Banda Eva.Foto: Youtube Canal Axé
-
O convite fez a carreira de Ivete deslanchar e lhe rendeu fama nacional. Com ela, a Banda Eva chegou a fazer 30 shows mensais e vender milhões de discos.Foto: Facebook Ivete Sangalo News
-
-
No Carnaval de 1999, Veveta, como é chamada carinhosamente, ingressou na carreira solo e não demorou a fazer sucesso com hits como “Se eu não te amasse tanto assim”, “Festa”, “Astral” e “Poeira”.Foto: Instagram @ivetesangalo
-
“Céu da Boca”, “Chorando se Foi”, “Berimbau Metalizado”, “Quando a Chuva Passar”, “Deixo”, “Na base do beijo” e “Acelera Aê” são sucessos que vieram depois.Foto: Instagram @ivetesangalo
-
A relação não para por aí. Alguns dos outros hits são: “No Brilho Desse Olhar”, “Dançando”, “Amor que Não Sai”, “Só Num Sonho”, “Cheguei para te Amar” e “Teleguiado”.Foto: Instagram @ivetesangalo
-
-
Nos últimos anos, Ivete lançou sucessos como “Lambada”, “O Mundo vai”, “Tá Solteira, Mas Não tá Sozinha”, “Tudo Bateu” e “Cria da Ivete”.Foto: Reprodução de TV
-
Como cantora principal ou convidada, Ivete também tem parcerias com nomes como Carlinhos Brown, Iza, Harmonia do Samba, Claudia Leitte, Wesley Safadão, entre outros.Foto: Divulgação
-
Ela também tem parcerias com estrelas internacionais como Shakira, Diego Torres, Miguel Bosé e Sebastian Yatra.Foto: Instagram @ivetesangalo
-
-
Em 2005, ela gravou “Soy Loco por ti América”, de Gilberto Gil e José Carlos Capinam, uma canção que fez parte da trilha sonora da novela “América”, da Globo.Foto: Twitter @multishow
-
Ivete também é atriz, com participações na televisão e em filmes, muitas vezes interpretando a si mesma. Além disso, ela comandou o programa “The Masked Singer Brasil”, na Globo.Foto: Instagram @ivetesangalo
-
Ainda na Globo, ela foi jurada do “The Voice Kids”, programa de calouros em que crianças e adolescentes se apresentavam para avaliação de personalidades famosas.Foto: Instagram @ivetesangalo
-
-
Ivete Sangalo, que tem 37 milhões de seguidores no Instagram, está no segundo casamento. O atual é com o nutricionista Daniel Cady. A cantora e Daniel Cady têm três filhos: Marcelo e as gêmeas Helena e Marina.Foto: Instagram @ivetesangalo
-
Além dos ganhos como cantora e apresentadora, Ivete já faturou muito dinheiro com propagandas e em outros negócios. A sua fortuna é avaliada em mais de R$ 500 milhões.Foto: instagram/@ivetesangalo