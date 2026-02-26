Após o carnaval, infecção intestinal de Ivete Sangalo acende alerta

Na última quarta-feira (25/2), a cantora Ivete Sangalo revelou em um vídeo nas redes sociais que sofreu um desmaio, por conta de uma diarreia intensa que teve na madrugada, levando-a ao hospital e com o diagnóstico de infecção intestinal.

O aumento de casos de infecções intestinais logo após o carnaval é um padrão recorrente no sistema de saúde brasileiro. Conhecido de forma genérica como "virose de carnaval", a infecção decorre de uma combinação de fatores, como aglomerações, calor intenso, higiene e armazenamento inadequados de comidas e bebidas e a falta de hidratação.

O cenário epidemiológico em 2026

De acordo com dados monitorados pelo Ministério da Saúde, houve aumento significativo de notificações de doenças diarreicas agudas (DDA) no primeiro trimestre do ano.

Em Santa Catarina (SC), foram registrados mais de 40 mil casos de DDA em 2026, segundo o painel do Ministério da Saúde. Além disso, 8,3% dos municípios do estado tiveram registros de DDA entre 1° de janeiro e 4 de fevereiro.

Em capitais com grandes festas no carnaval, como Salvador, Belo Horizonte e São Paulo, os balanços das unidades de pronto atendimento durante e após a folia mostraram que, além das intoxicações alcoólicas, os sintomas gastrointestinais, como náuseas, vômitos e diarreia, figuram entre as principais causas de busca por auxílio médico. Estima-se que a demanda por atendimento para gastroenterites aumente entre 30% e 40% nesse período.

Principais causas, fatores de risco e prevenção

A Anvisa e as vigilâncias sanitárias estaduais alertam que o risco sanitário se dá pela manipulação e conservação inadequada de alimentos e bebidas em larga escala, o calor extremo do verão brasileiro, que favorece a proliferação de bactérias em alimentos que ficam fora de refrigeração por mais de duas horas, além de bebidas adulteradas, como uso de metanol em bebidas falsificadas, que podem causar danos graves à saúde.

Os sintomas mais comuns incluem diarreia, náuseas, vômitos e dor abdominal, que podem evoluir para febre e desidratação, especialmente em crianças, idosos e pessoas com imunidade comprometida.

Os principais cuidados para conter as infecções intestinais são: