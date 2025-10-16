Como identificar bebidas adulteradas? Veja dicas de empresa especializada

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Se antes a segurança alimentar era aplicada principalmente à manipulação de alimentos — com atenção especial às carnes cruas, por exemplo —, hoje ela também se volta para as bebidas alcoólicas.

“Quando começamos a ver as notícias sobre metanol em bebidas adulteradas, logo fomos atrás de mais informações, dados e da legislação brasileira em relação às bebidas alcoólicas”, conta Mariana Ribas, nutricionista e sócia da Qualiprev, empresa que presta consultoria em segurança alimentar.

Diante disso, ela e a sócia, Raíssa Macaron, criaram um curso para bares e restaurantes que ensina técnicas para identificar possíveis garrafas de destilados adulteradas — embora, como explicam Raíssa e Mariana, não seja possível ter 100% de certeza sem uma análise laboratorial.

Além da análise em si, grande parte do curso foca no diálogo com clientes que, após os recentes casos de intoxicação por metanol, estão receosos em consumir doses ou drinques com destilados.

“Nessas consultorias, muitos garçons relataram para a gente que os clientes demonstram insegurança e apresentam algumas dúvidas. O que sugerimos é que levem a garrafa até a mesa e expliquem alguns dos critérios que ensinamos para a avaliação de cada uma delas”, completa.

O curso que ensina alguns critérios importantes na análise da procedência e confiabilidade de uma bebida é oferecido pela empresa Qualiprev Segurança Alimentar/Divulgação

Raíssa reforça que, sem análise laboratorial, não é possível ter 100% de certeza de que uma bebida é adulterada. Ainda assim, as sócias compartilham, na consultoria, dicas simples e rápidas que podem ajudar na identificação de garrafas possivelmente adulteradas e no combate a esse crime. Confira:

Rótulo

Observe o rótulo: o processo de produção de bebidas é industrial, portanto, rótulos tortos, com impressão de baixa qualidade ou com erros de português são incomuns e podem levantar suspeitas.

Garrafa

Atenção à garrafa: ela costuma ser bem limpa e sem arranhões. Sujeira acumulada e marcas de uso podem indicar que foi reutilizada de forma ilegal.

Tampa

As especialistas dizem o mesmo sobre a tampa: é sempre importante verificar se a garrafa já foi violada pela tampa, ou se está 100% lacrada antes de ser aberta.

Volume

A padronização das bebidas também é perceptível pelo volume do líquido dentro das garrafas. A quantidade de bebida em garrafas lacradas (do mesmo produto e da mesma marca, evidentemente) deve ser sempre igual.

Aparência do líquido

Os destilados são líquidos límpidos. Qualquer partícula que apareça dentro de uma garrafa lacrada pode ser um indício de adulteração, segundo as especialistas.

Procedência

Mariana e Raíssa chamam atenção também para as informações obrigatórias em bebidas vendidas no Brasil — que devem estar, inclusive, em português — como os dados do SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), a lista de ingredientes e o registro no MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento).

Preço

Desconfie de promoções muito abaixo dos preços praticados no mercado e opte por comprar bebidas em canais autorizados e oficiais.

Bebidas importadas

Em relação às bebidas importadas, elas recomendam muita atenção ao selo IPI — obrigatório para que bebidas vindas do exterior possam ser comercializadas no Brasil. Esse selo é utilizado para controlar o Imposto sobre Produtos Industrializados, por isso a sigla.

Ele não deve estar violado e precisa ser nítido, afinal, é produzido pela Casa da Moeda do Brasil. O selo apresenta, em efeito holográfico (que varia conforme o ponto de vista do consumidor), as letras “R”, “F” e “B”, referentes à República Federativa do Brasil.

Portanto, caso uma garrafa de bebida importada não apresente este selo, esteja violada ou não cumpra outros requisitos, como a nitidez da impressão, desconfie.

Descarte correto

A forma como descartamos garrafas de bebidas alcoólicas também pode contribuir para que a adulteração seja cada vez menos praticada. Muitas das garrafas que carregam bebidas adulteradas são reutilizadas, aproveitando-se do descarte, conforme explica Mariana.

Por isso, o descarte de garrafas vazias deve dificultar essa reutilização. “O ideal é descartar garrafas que já tenham sido utilizadas. Ações como jogar a garrafa fora separada da tampa, ou mesmo riscar e rasgar o rótulo, já podem ajudar”, explica.

Pontos de coleta de vidro e locais de reciclagem autorizados são lugares ideais para que o descarte seja feito de forma segura.

Mariana Ribas e Raíssa Macaron, sócias da Qualiprev Qualiprev Segurança Alimentar/Divulgação

Adulteração X falsificação

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Raíssa ressalta a importância de, neste momento, deixarmos claras as diferenças entre bebidas adulteradas e falsificadas. “A falsificação envolve a troca de rótulos. É, por exemplo, vender uma bebida mais barata com o rótulo de outra mais cara. A adulteração envolve a adição de produtos na garrafa, oferecendo maior risco sanitário”.