Beggiato: como restaurante de BH venceu 4 vezes o prêmio de melhor quilo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O restaurante Beggiato, no Bairro Prado, na Região Oeste de Belo Horizonte, conquistou pela quarta vez o prêmio "O Quilo é Nosso", que elege a melhor comida a quilo em Minas Gerais. "O Quilo é Nosso – Saudável e Natural do Brasil" está em sua oitava edição.

Durante o concurso, os estabelecimentos criam pratos especiais, disponíveis por um determinado período, para serem avaliados pelo público e por jurados especializados. Além do prato inscrito, os jurados avaliam critérios como limpeza, ambiente, atendimento e a qualidade geral do bufê.

O foco do Beggiato, criado em 2013, sempre foi a autenticidade dos sabores, com pratos que remetem à comida caseira e afetiva.

No bufê, um cardápio variado, com massas, carnes, peixes, acompanhamentos, carta de drinks e menu de sobremesas. O prato destaque deste ano foi o Medalhão de frango defumado com trilogia de couve-flor, que consiste em filé de sobrecoxa defumada envolto em folha de couve, acompanhado de arroz, tutu de feijão e couve refogada.

O segredo por trás do tetracampeonato

O sucesso do Beggiato não se resume a uma receita específica, mas a uma combinação de estratégias bem definidas. A seguir, conheça os pilares que levaram o restaurante ao topo e que podem inspirar outros negócios:

Ingredientes frescos: a base de tudo é a seleção rigorosa de fornecedores. O restaurante prioriza bons produtores, garantindo que legumes, verduras e carnes cheguem sempre com o máximo de frescor e alta qualidade. Consistência no sabor: clientes retornam porque sabem que encontrarão o mesmo sabor que os conquistou. As receitas tradicionais são seguidas à risca, criando um padrão de qualidade que gera confiança e fidelidade ao longo do tempo. Variedade com identidade: o buffet oferece um cardápio variado, com pratos quentes e frescos, que incluem tanto a culinária mineira quanto opções internacionais, como canelone de pupunha, costelinha com molho de goiabada e ceviche. Ambiente acolhedor: por ser um negócio familiar, o atendimento busca ser próximo e atencioso. A atmosfera do lugar é pensada para que as pessoas se sintam à vontade, como se estivessem na casa de amigos ou parentes, tornando a refeição uma experiência agradável.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma lista que destaca os 16 restaurantes mais bonitos do mundo foi divulgada em junho de 2025 e conta com estabelecimentos da Europa, Ásia, Oriente Médio e EUA. High Contrast/Wikimédia Commons A World’s Most Beautiful Restaurants List 2025 faz parte do Prix Versailles, um renomado prêmio de arquitetura criado em 2015 pela UNESCO. Basile Morin/Wikimédia Commons Os vencedores são avaliados por um júri especializado, que considera design, integração com o ambiente e sustentabilidade. Confira o ranking dos restaurantes mais bonitos do mundo! Reprodução de instagram Gerbou (Dubai, Emirados Árabes Unidos) – Restaurante de alta gastronomia localizado no icônico Burj Al Arab Jumeirah, que oferece uma experiência de jantar com vistas espetaculares da cidade. Reprodução do Instagram @kristinazanicconsultants Julie's (Londres, Reino Unido) – Este charmoso restaurante em Notting Hill é conhecido por seu ambiente romântico e culinária britânica clássica, mas com um toque contemporâneo. Reprodução de instagram Smoked Room (Dubai, Emirados Árabes Unidos) – O local se destaca por sua abordagem inovadora de pratos defumados. O restaurante combina atmosfera intimista com arquitetura refinada e experiências gastronômicas exclusivas. Divulgação Shell (Nusa Penida, Indonésia) – Inspirado pelo mar, apresenta arquitetura orgânica em formato de concha, integrada à natureza paradisíaca da ilha. É um lugar ideal para saborear a culinária local em um cenário descontraído e com vista para o mar. Reprodução do instagram @builders.friend Blackswan (Pequim, China) – Espaço sofisticado e minimalista, valoriza contrastes e design futurista. Mistura a culinária cantonesa tradicional com um toque contemporâneo. Reprodução do Instagram @blackswanrestaurant Coro (Orvieto, Itália) – Instalado em um local que era destinado a uma igreja, o restaurante é conhecido por pratos que honram a tradição italiana, como massas frescas e carnes grelhadas. Reprodução do instagram @cororistorante ?rtensia (Xangai, China) – Restaurante de alta gastronomia japonesa que oferece uma experiência de omakase, onde o chef cria um menu exclusivo para os visitantes. Reprodução do instagram @ortensia_shanghai Seven Island (Busan, Coreia do Sul) – Com vista para o mar, privilegia a integração ao entorno natural. É um local popular para saborear pratos de peixe cru (sashimi) e outras iguarias coreanas. Reprodução do instagram @yinjispace Lobster Club (Palma de Mallorca, Espanha) – Com foco em frutos do mar, oferece um menu que destaca lagostas e caranguejos, servidos de diversas formas. A arquitetura reflete o espírito mediterrâneo, unindo luxo e descontração. Reprodução do instagram @lobsterclubpuertoportals Kimyona (Riade, Arábia Saudita) – O ambiente futurista contrasta com padrões tradicionais da região. O restaurante é popular por sua atmosfera elegante e por pratos inovadores que misturam sabores tradicionais e internacionais. Reprodução de instagram Bouchon Carême (Helsinque, Finlândia) – Uma releitura moderna da culinária francesa, com um ambiente intimista e sofisticado no coração da Finlândia. Reprodução do instagram @bouchon_careme Another Smith (Tha Sai Luat, Tailândia) – Combina simplicidade arquitetônica com elementos culturais tailandeses em um ambiente descontraído. É um ótimo lugar para experimentar pratos tradicionais da Tailândia. Reprodução do instagram @prixversailles Ladurée Rue Royale (Paris, França) – Ícone da pâtisserie francesa, preserva a elegância clássica parisiense com interiores requintados. O local é mundialmente famosa por seus macarons. Reprodução do instagram @maisonladuree Beefbar (Nova York, Estados Unidos) – É conhecido por seu menu focado em cortes de carne de alta qualidade de diversas partes do mundo, tudo isso em um ambiente sofisticado e moderno. Divulgação Ducasse Baccarat (Paris, França) – Localizado na histórica mansão Baccarat, este restaurante é uma colaboração entre a Maison Baccarat e o renomado chef Alain Ducasse. Combina a alta culinária francesa com a arte dos cristais. Reprodução do instagram @ducassebaccarat Japón (Miami, Estados Unidos) – Restaurante japonês contemporâneo, com sushi de alta qualidade e um ambiente acolhedor à beira-mar. Reprodução do instagram @thesetaimiamibeach Voltar Próximo

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.