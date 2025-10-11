Menu infantil para adultos? Veja pratos inusitados de restaurante em BH

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Já pensou em comer um bolo de Jack & Coke? Pois é, este drinque amado por muitos adultos, feito com Coca-Cola e uísque, foi uma das inspirações utilizadas pelo chef Zito Cavalcante na criação do menu especial de Dia das Crianças do Faísca Bar, localizado no Bairro Alto Caiçaras, Região Noroeste de BH.

O chef explica que sempre quis fazer um menu com itens tradicionalmente associados ao público infantil, mas voltado para os adultos. “Gosto muito desta data, acho ela muito bonita”, completou.

Por isso, neste fim de semana, o Faísca vai ser decorado com balões coloridos e servirá pratos inusitados. Quem chegar ao local poderá degustar a cortesia: pipocas picantes.

Em seguida, a sugestão é pedir o cachorro-quente de linguiça na brasa com farofa de parmesão (R$ 28). “Juntei pratos típicos de celebrações infantis da minha geração com a essência do Faísca [que tem a brasa como ponto central]”.

O tradicional salpicão de frango ganha uma nova versão criada por Zito: com costelinha defumada na casa (R$ 34). O chef também apostou em nuggets defumados e caseiros com a clássica maionese verde (R$ 32).

A sobremesa talvez seja a mais inusitada das criações, afinal, mescla Coca-Cola, uísque e chocolate. Se trata de um bolo de chocolate que leva o refrigerante na massa e também na montagem (para umedecer) com ganache de chocolate e uísque (R$ 20).

Para beber

O Faísca também vai servir, neste fim de semana, um Pisco Sour especial (R$ 28), acompanhado de pirulito. O drinque sul-americano é feito com pisco (destilado de uva), limão e xarope de açúcar.

Chocolates tradicionais da infância do chef fazem parte da Zito Cavalcante/Divulgação

Lembrancinha

Zito já adianta que quem pedir todos os pratos e o drinque levará para casa uma lembrancinha especial, que mistura itens nostálgicos, como o clássico guarda-chuva de chocolate, além de outras surpresas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Serviço



Faísca Bar (@faiscabh)



Rua Guaíra, 334A, Alto Caiçaras

Segunda, quinta e sexta, das 17h à 00h

Sábado, das 12h à 00h

Domingo, das 12h às 17h

