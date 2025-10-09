Novo chef do restaurante do Hotel Fasano em BH: 'Já me sinto acolhido'

Formada em jornalismo pela PUC Minas. Começou como estagiária nos Diários Associados e teve passagens por editorias como Polícia, Saúde, Imóveis, Negócios e Emprego. Hoje é especializada em gastronomia e também escreve sobre moda

O Gero, no Bairro Lourdes, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, está com novo chef. William Lima, de 35 anos, veio de São Paulo para assumir a cozinha do restaurante do Grupo Fasano e já se sente acolhido pela cidade. Uma das novidades que acaba de implementar é o bufê de feijoada, que será servido no primeiro sábado de cada mês.



Parte da família de William é de Pernambuco, de onde ele guarda boas lembranças da infância. Seu interesse pela gastronomia nasceu por influência do pai, que sempre trabalhou na área. Depois de visitar uma cozinha, ficou fascinado pelo universo gastronômico.



"A transformação dos ingredientes, o ritmo de uma cozinha e a possibilidade de criar experiências por meio da comida despertaram em mim uma verdadeira paixão."



William trabalhou em restaurantes e bufês. Nesse período, aprendeu técnicas rigorosas da cozinha francesa, conheceu melhor a culinária mediterrânea e se aproximou do universo das carnes e das parrillas em casas argentinas.

Há 12 anos, ele entrou para o Grupo Fasano e esteve à frente de operações como Trattoria Fasano, Gero Panini e Hotel Fasano Boa Vista, além de ter sido responsável pela implantação do Hotel Boa Vista Surf Lodge, todos em São Paulo.



Até que chegou o convite para assumir o Gero BH. Apesar de estar na cidade há apenas um mês e meio, ele já se sente acolhido. "Belo Horizonte tem um enorme potencial gastronômico, é vibrante, diversa e calorosa. Estou entusiasmado com as oportunidades que a cidade oferece e feliz em poder contribuir com esse cenário."



Cardápio clássico



Segundo William, o cardápio traduz fielmente a identidade do Grupo Fasano, que aposta na clássica cozinha italiana com o rigor da técnica e a excelência do serviço. "O maior desafio é sempre superar as expectativas dos nossos clientes, oferecendo momentos que permanecem na memória."



Entre os destaques, ele menciona o Spaghetti alla Carbonara (R$ 99), preparado de forma clássica, com parmesão, gema de ovo e guanciale, e as massas recheadas, como o Ravióli de muçarela de búfala ao molho de tomate e manjericão (R$ 99).



O chef também cita os risotos, que "evidenciam a delicadeza e a força da cozinha italiana". No cardápio, existem cinco opções: cogumelo porcini (R$ 157); palmito com alho-poró crocante (R$ 122); abóbora e camarão (R$ 179); camarões, lulas e polvo (R$ 205) e clássico veneziano com carnes especiais (R$ 123).

Novidades à vista



Ao mesmo tempo em que vai preservar a essência da culinária italiana, William quer apresentar novidades para o público da cidade. No último sábado (4/10), ele lançou o bufê de feijoada, que passa a ser servido no primeiro sábado de cada mês, das 13h às 16h.

Além da feijoada e seus tradicionais acompanhamentos, o bufê inclui saladas, antepastos e sobremesas variadas Studio Tertúlia/Divulgação

A receita é preparada com feijão preto, arroz branco, carne seca, costelinha suína, linguiça calabresa, paio, orelha, rabo e pé suíno. Para acompanhar, couve refogada, banana à milanesa, mandioca frita, torresmo, vinagrete, laranja e molho de pimenta.



O bufê completo ainda inclui saladas, antepastos e sobremesas variadas. O valor é de R$ 169 por pessoa + taxa de serviço (bebidas não inclusas).

Serviço



Gero Belo Horizonte (@fasanobelohorizonte)

Rua São Paulo, 2.320 - Lourdes

(31) 3500-8970 | (31) 98412-4080 (WhatsApp)

Segunda a quinta: das 12h às 15h e das 19h à 00h

Sexta e sábado: das 12h à 00h (não fecha entre almoço e jantar)

Domingo: das 12h às 17h