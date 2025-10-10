Restaurante de BH é tetracampeão do prêmio de melhor comida a quilo de MG

O Beggiato Restaurante, no Bairro Prado, na Região Oeste de Belo Horizonte, conquistou pela quarta vez o título de melhor estabelecimento a quilo de Minas Gerais, no concurso "O Quilo é Nosso", nessa quinta-feira (9/10). O local também foi campeão nacional em 2022.

O Ohasi Sushi Bar, de Montes Claros, no Norte de Minas, e o Verdinho Restaurante, também de BH, ficaram, respectivamente, com o segundo e terceiro lugares.

"O Quilo é Nosso – Saudável e Natural do Brasil" está em sua oitava edição e tem como objetivo valorizar os restaurantes a quilo do país. Durante o concurso, os estabelecimentos criam pratos especiais, disponíveis por um determinado período, para serem avaliados pelo público e por jurados especializados.

A competição, realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) com apoio da revista Prazeres da Mesa, acontece em três etapas: a primeira seleciona os três melhores restaurantes de cada cidade ou região; a segunda define os campeões estaduais; e a terceira escolhe o vencedor nacional.

Além do prato inscrito, os jurados avaliam critérios como limpeza, ambiente, atendimento e a qualidade geral do bufê.

Restaurante do Prado venceu etapa estadual do concurso "O Quilo é Nosso". Caio Vinícius de Aquino

O vencedor mineiro

O Beggiato Restaurante existe desde 2013, com comida a quilo, e já venceu esse prêmio também em 2021, 2022 e 2023. Com cerca de 120 clientes por dia e 3.500 por mês, o local abre as portas de domingo a domingo e oferece um cardápio variado, com massas, carnes, peixes, acompanhamentos, carta de drinks e menu de sobremesas. Alguns pratos também estão disponíveis para encomenda.

Na final estadual, o estabelecimento se destacou com o prato Medalhão de Frango Defumado e Trilogia de Couve, que celebra sabores típicos das gastronomias brasileira e mineira.

De acordo com Fernanda Beggiato, chef e proprietária do restaurante, o concurso deste ano teve como tema a sustentabilidade. A inspiração para o prato veio da ideia de reaproveitar alimentos que normalmente seriam descartados, como talos de couve-flor. Para ela, a criatividade foi o diferencial da receita.

O atendimento também foi um fator essencial para a vitória. Antônio Tenuta, maître (mestre) do restaurante, é responsável por coordenar a equipe e garantir a excelência no serviço. “É um atendimento diferenciado, com atenção ao cliente. Muitas vezes, nossos clientes se tornam amigos”, afirmou Fernanda.

Ainda de acordo com Fernanda, a competição abriu portas para o restaurante e ampliou o público frequentador. "Foi uma virada de chave ter ganhado em 2022, trouxe muita visibilidade atraindo públicos de outros bairros."

Fernanda celebrou a conquista estadual e compartilhou que está com expectativas altas para a final nacional, que acontecerá no dia 29 de outubro, em São Paulo.







Serviço

Endereço: Rua Cura D'Ars, 722 - Prado, Belo Horizonte

Funcionamento: Seg a Sex: 11h00 às 14h30 | Sábado, Domingo e Feriados: 11h30 às 15h00

Telefone: (31) 2555-0722

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata