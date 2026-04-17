Anitta lança ‘EQUILIBRIVM’: álbum mais pessoal e espiritual da carreira

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A cantora Anitta lançou, na madrugada de sexta-feira (17/4), “EQUILIBRIVM”, o oitavo álbum de estúdio. De MC de funk revelada pela Furacão 2000 à maior estrela pop do país, passando pela fase internacional no reggaeton e pelo último álbum, “Funk generation”, Anitta agora mergulha em um trabalho que conecta passado, presente e futuro da música brasileira, com forte carga pessoal, espiritual e estética.

Gravado majoritariamente no Rio de Janeiro, onde voltou a morar após anos no exterior, o álbum nasceu dentro de casa. O novo lar da cantora também funcionou como estúdio e ponto de encontro de um time diverso de colaboradores, como Marina Sena, Liniker, Luedji Luna, Ebony e o grupo Ponto de Equilíbrio. Na produção, nomes como Papatinho e Carlos do Complexo ajudam a moldar o som do projeto.

Em vez de se perder na variedade de vozes, Anitta usa cada participação como peça de um quebra-cabeça maior, construindo o que pode ser entendido como uma versão da “nova MPB”. Faixas como “Mandinga”, “Caminhador” e “Bemba” sintetizam bem esse encontro de estilos e sensibilidades.

A espiritualidade é outro eixo central. Praticante de candomblé desde 2022, a cantora incorpora referências religiosas e reflexões existenciais ao longo do álbum. “EQUILIBRIVM” não é um disco religioso, mas revela uma artista mais introspectiva, que alterna momentos de contemplação com sua já conhecida irreverência.

Musicalmente, o trabalho passeia por gêneros diversos, indo do reggae ao funk, do samba ao afrobeat, e aposta majoritariamente no português, com poucas incursões em espanhol e inglês. A escolha dialoga com um movimento global recente, liderado por nomes como Bad Bunny, que têm alcançado sucesso internacional cantando nos idiomas nativos.

Entre os destaques, está “Choka Choka”, parceria com Shakira, apresentada recentemente no Saturday Night Live, onde Anitta se tornou a primeira brasileira a se apresentar como convidada musical. Na ocasião, ela também cantou “Varias quejas”, versão em espanhol do clássico da Timbalada.

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