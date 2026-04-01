Transplante de sobrancelhas: o novo olhar de Anitta

A mudança recente no olhar de Anitta voltou a movimentar as redes sociais e levantou suspeitas sobre a realização de um transplante de sobrancelhas. Com fios mais densos, alinhados e naturais, a cantora passou a ser assunto entre especialistas, justamente em um momento em que o procedimento vem ganhando popularidade após viralizar entre influenciadores.

Para o médico Vlassios Marangos, há indícios que chamam atenção nas imagens mais recentes da artista. “Quando analisamos fotos comparativas, percebemos uma mudança importante no padrão de implantação dos fios. Não é apenas um preenchimento. Existe uma reorganização da direção e da densidade, o que é bastante característico de transplante”, explica.

Ele também destaca sinais compatíveis com o pós-procedimento. “Existe uma leve vermelhidão e uma textura na pele que sugerem um processo de cicatrização recente. Esse tipo de aspecto não costuma aparecer em técnicas superficiais”, afirma.

Segundo o especialista, outro ponto que reforça essa hipótese é a evolução das técnicas. “Hoje não é necessário raspar o cabelo. Utilizamos a técnica de fio longo, que mantém o comprimento dos fios durante o procedimento e permite visualizar um resultado provisório muito próximo do definitivo em cerca de sete dias”, completa.

O transplante de sobrancelhas consiste na retirada de fios do couro cabeludo, geralmente da região posterior, para implantação fio a fio na sobrancelha. A técnica exige precisão, já que o ângulo e a curvatura dos fios são determinantes para um resultado harmônico.

Apesar da alta nas redes sociais, a dermatologista, tricologista e transplantista capilar Rebecca Atman alerta que o procedimento exige critério. “O transplante de sobrancelha pode ser uma excelente solução em casos de falhas definitivas ou perda de pelos, mas não é indicado para todos. Antes de qualquer decisão, é fundamental investigar a causa da queda, porque muitas vezes existem tratamentos clínicos eficazes”, explica.

Um dos pontos que mais surpreendem os pacientes é o comportamento dos fios após o procedimento. “Como esses fios vêm do couro cabeludo, eles mantêm inicialmente o mesmo padrão de crescimento. Isso significa que o paciente pode precisar aparar com frequência e adaptar sua rotina”, destaca a especialista.

Além disso, há riscos que vão além das complicações comuns de qualquer cirurgia. “Estamos falando de uma região central do rosto. Pequenas falhas podem impactar diretamente a harmonia facial. Problemas como assimetria, baixa densidade ou fios implantados na direção errada podem comprometer o resultado estético”, afirma Rebecca.

Ela também chama atenção para a expectativa dos pacientes. “Hoje, muitas pessoas chegam influenciadas por resultados vistos nas redes sociais. É fundamental alinhar o que é possível dentro da individualidade de cada rosto para evitar frustrações”, explica.

Outro ponto importante é o tempo de resposta do procedimento. Apesar da técnica moderna, o resultado definitivo não é imediato. Após a implantação, os fios costumam cair nas primeiras semanas e voltam a crescer gradualmente entre o segundo e o terceiro mês, com resultado mais completo ao longo dos meses seguintes.

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Para os especialistas, o momento pede cautela. Mais do que seguir uma tendência, é essencial avaliar a real necessidade e entender todas as etapas do processo. Em muitos casos, alternativas menos invasivas podem ser suficientes para alcançar um bom resultado estético.