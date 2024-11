A estética é uma das principais áreas influenciam a saúde mental. Além de corrigir pequenas desconformidades da pele, os procedimentos ajudam na busca por uma boa aparência. Uma das correções mais procuradas é a da sobrancelha.“Quando acordamos, a primeira preocupação que temos é com a aparência do nosso rosto. Os olhos indicam como foi o sono da noite anterior, e as sobrancelhas exercem um papel fundamental, protegendo a região ocular. Assim, retificar as imperfeições dessa região traz um sentimento de aceitação, por mais que não tenha benefício direto para os olhos”, explica a gestora da especialidade de plástica do H.Olhos - Hospital de Olhos, da Vision One, Cristiane Okazaki.







A técnica de micropigmentação de sobrancelhas consiste na aplicação de pigmentos na pele ao redor da sobrancelha, preenchendo os espaços que a região possui. “Ao realizar esse procedimento, é necessário acompanhamento oftalmológico para verificar se a técnica realizada foi bem-sucedida, já que a tinta utilizada perfura a pele, podendo causar irritação ocular e, em alguns casos, conjuntivite química (inflamação da conjuntiva, a membrana que reveste o branco dos olhos e o interior das pálpebras). Além disso, caso ocorra contato do produto com a córnea, pode levar a condições irreversíveis, como cegueira”, diz Okazaki.





Outro hábito, especialmente entre os jovens, é fazer riscos nas sobrancelhas ao cortar o cabelo, e, segundo a especialista do H.Olhos, essa prática pode ser prejudicial aos olhos. “Cortar as sobrancelhas pode abrir espaço para infecções ou inflamações que afetam tanto a pele quanto os olhos, especialmente se os materiais usados não forem devidamente higienizados. Algumas doenças oculares podem ser provocadas pelo corte dessa região, como foliculite (inflamação dos folículos pilosos causada por bactérias, que pode se estender e causar desconforto próximo aos olhos, além de levar à formação de pústulas), blefarite (inflamação na borda das pálpebras e na base dos cílios, facilitando a proliferação de bactérias e gerando uma sensação de areia nos olhos) e, em alguns casos, conjuntivite bacteriana (infecção da membrana que cobre a parte interna do olho, causada por bactérias)”, esclarece Cristiane.





O acompanhamento médico possibilita a identificação precoce de qualquer sinal de infecção, garantindo que o tratamento adequado seja realizado imediatamente e prevenindo complicações mais graves. Cristiane Okazaki alerta ainda sobre a importância de sempre buscar profissionais capacitados para procedimentos estéticos e de seguir cuidados de higiene rigorosos para evitar contaminações.

"Os olhos são extremamente sensíveis, e qualquer lesão próxima à região ocular pode impactar a saúde dos olhos. Por isso, é essencial procurar orientação médica sempre que ocorrerem alterações ou desconfortos após o procedimento", reforça.

