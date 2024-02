Blefarite é uma inflamação que afeta os cílios ou a produção lacrimal em função do entupimento das glândulas sebáceas, que pode aparecer por diferentes motivos, desde olho seco e alergias, ou até mesmo por culpa de outras doenças. A mais comum é a relação com a rosácea - problema crônico que provoca vermelhidão na pele, e por conta de um distúrbio metabólico, piora o sistema de defesa do corpo e afeta os olhos.

Na blefarite, as bordas das pálpebras são atingidas, aparentando vermelhidão, aspecto oleoso, com crostas amareladas, provocando coceira. De acordo com o médico oftalmologista, Eric Andrade, do Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE), os pacientes diagnosticados com a condição ocular podem ter problemas mais sérios. “É possível apresentar olhos inchados, marejados, secreção, sensibilidade à luz, descamação da pele e ainda perda de cílios”.

Limpeza das pálpebras

O tratamento inclui a limpeza das pálpebras, seja com água e sabão neutro, com soro fisiológico ou gel. Os especialistas também recomendam o uso de compressas térmicas, o uso de antibióticos e cuidados redobrados com a imunidade em casos de rosácea ou de estresse. No entanto, a blefarite tende a voltar ao longo da vida.

A higiene ocular pode ajudar em alguns casos. Entre os hábitos saudáveis estão lavar os olhos diariamente, tirar a maquiagem ao final do dia, manter a mão suja longe dos olhos e usar corretamente lentes de contato.

O oftalmologista alerta sobre o cuidado com produtos utilizados diretamente nos cílios. “Maquiagem, alongamento de cílios, bem como a cola utilizada no processo, podem desencadear inflamação ocular alérgica, e entre outras doenças, causar blefarite. Por conta disso, é recomendado usar a maquiagem com moderação e sempre conferir a validade dos cosméticos antes de usar e realizar a remoção total dos cosméticos adequadamente”.

A condição ocular da blefarite é comum e pode ocorrer em todas as pessoas, entre homens, mulheres e crianças, não sendo contagiosa. Ela pode ser confundida com outros processos inflamatórios, por isso é necessário buscar a orientação de um oftamologista em caso de dúvidas.