Transplante de sobrancelha e de barba: já ouviu falar?

A restauração capilar deixou de ser um procedimento restrito ao couro cabeludo. Cada vez mais, homens e mulheres buscam transplantes em áreas como sobrancelhas e barba, refletindo mudanças culturais, estéticas e o avanço das técnicas disponíveis.

Segundo o Censo 2025 da International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS), a procura por transplantes corporais está em expansão: a porcentagem de homens que utilizam pelos corporais para restauração capilar subiu de 13%, em 2021, para 18%, em 2024.

Entre os homens, depois do couro cabeludo, a barba e o bigode se consolidaram como as principais áreas receptoras, representando 5% dos procedimentos. No caso das mulheres, as sobrancelhas são destaque, com 12% dos transplantes realizados além do couro cabeludo.

As motivações são diversas: enquanto para os homens a barba se tornou um símbolo de estilo e masculinidade, para as mulheres, as sobrancelhas são cada vez mais valorizadas pela estética facial, associadas à harmonia do olhar e à expressão de identidade.

Do ponto de vista técnico, os transplantes nessas regiões demandam alta precisão, já que a angulação e a direção natural dos fios são determinantes para garantir um resultado harmônico e natural. Avanços em microscopia e instrumentos cirúrgicos têm ampliado as taxas de sucesso e naturalidade dos procedimentos.

“Estamos vivendo um momento de expansão da restauração capilar para além do couro cabeludo. Sobrancelhas e barba ganharam protagonismo por seu impacto direto na autoestima e na expressão individual. O transplante capilar, quando realizado por profissionais capacitados, é uma ferramenta poderosa não apenas de beleza, mas também de bem-estar emocional”, afirma Anna Cecília Andriolo, presidente da Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar (ABCRC).

No Brasil, a tendência também se reflete. De acordo com o Censo 2023 da ABCRC, o país já realiza mais de 6 mil transplantes capilares por ano. Entre os especialistas da associação, a percepção é de que a procura por transplantes em barba e sobrancelhas cresce ano a ano, especialmente em grandes centros urbanos, acompanhando o movimento global.

Apesar do aumento da demanda, é fundamental optar por profissionais qualificados. “O transplante capilar é um procedimento cirúrgico e deve ser realizado por médicos capacitados, em ambiente adequado. Só assim garantimos resultados naturais e preservamos a saúde e segurança dos pacientes”, ressalta Anna Cecília.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia