O transplante capilar tem ganhado cada vez mais popularidade entre pessoas que sofrem com falhas nos cabelos. Mas a técnica de transferência de foliculosos pilosos de um local para outro não tem seu uso restrito ao couro cabeludo. O procedimento também pode ser realizado nas sobrancelhas, o que é especialmente procurado pelas mulheres: o transplante de sobrancelhas representa 11% das cirurgias de restauração capilar realizadas mundialmente pelo público feminino, ocupando o segundo lugar no ranking, atrás apenas do transplante capilar propriamente dito, de acordo com os dados mais recentes da International Society of Hair Restoration Surgery.

“Essa é uma excelente opção para pessoas com falhas nas sobrancelhas, sejam naturais ou causadas por traumas e cicatrizes, que sofreram com queda parcial ou total na região devido a alguma condição, como a alopecia frontal fibrosante, ou que perderam os pelos ao longo dos anos por removerem excessivamente as sobrancelhas. Além disso, esse tipo de transplante também pode ser realizado para corrigir assimetrias e melhorar a harmonia facial de maneira definitiva”, explica o médico e professor de cirurgia capilar e tricologia, Danilo S. Talarico.

Segundo o especialista, o transplante de sobrancelhas funciona de maneira muito similar ao transplante capilar, com a retirada de unidades foliculares, onde está localizada a raiz dos cabelos, de um local saudável, chamada de área doadora, para serem transferidas para a região das sobrancelhas. “Para garantir a naturalidade do procedimento, precisamos buscar fios que possuam diâmetro e outras características similares aos pelos que já estão presentes na sobrancelha. Geralmente, extraímos os fios mais delicados da parte occipital do couro cabeludo, próximo à nuca, mas também podemos coletar pelos de outras áreas, como da região pélvica. Em seguida, esses fios são inseridos um a um de maneira estratégica de acordo com a angulação e distribuição necessárias para restaurar as sobrancelhas com naturalidade”, diz o especialista, que ressalta que a escolha da unidade folicular extraída é de extrema importância para conquistar um resultado natural. “É preciso redobrar a atenção em pessoas com cabelos cacheados e crespos, pois, caso a curvatura comece muito próxima à raiz, esses fios também nascerão encaracolados na sobrancelha, assim prejudicando o resultado. Nessas situações, o pelo pode ser retirado de outras partes do corpo.”

De acordo com Danilo Talarico, o transplante de sobrancelha, quando devidamente realizado, confere resultados muito naturais, principalmente porque permite devolver o volume e a tridimensionalidade à região, o que não é possível com outros procedimentos. “Após o procedimento, é possível ter uma ideia do resultado, que ainda não é definitivo, pois é normal que os fios transplantados caiam. Mas logo voltam a crescer e o resultado final pode ser visualizado após cerca de 6 meses”, afirma o médico.

Já as cicatrizes são praticamente imperceptíveis. “Para o transplante de sobrancelha é geralmente utilizada uma técnica conhecida como FUE, na qual as unidades foliculares são extraídas individualmente. As cicatrizes então ficam puntiformes e pouco visíveis, ao contrário do que ocorre na técnica FUSS, em que é retirada uma faixa de pele da área doadora, deixando uma cicatriz linear”, acrescenta o especialista.

Com duração de cerca de duas horas, dependendo da área a ser restaurada, o procedimento é minimamente invasivo, podendo ser realizado no próprio consultório médico sob efeito de anestesia local. Também é muito seguro, pois, como as unidades foliculares utilizadas são do próprio paciente, não há risco de rejeição. “Não há necessidade de se afastar das atividades, mas é comum o surgimento de inchaço e vermelhidão na região. Por isso, a aplicação de compressas frias é recomendada nos primeiros dias após o procedimento. Além disso, a higienização da região só é indicada após dois dias e deve ser realizada com shampoo ou sabonete líquido infantil para não causar ardência nos olhos”, aconselha Danilo Talarico, que acrescenta que a exposição solar e o uso de maquiagem são contraindicados por cerca de dois meses.

E os cuidados permanecem mesmo após o período de recuperação, já que os fios transplantados seguem o padrão de crescimento do local de onde foram retirados, então, se foram extraídos do couro cabeludo, será necessário apará-los com certa regularidade para que permaneçam do mesmo comprimento dos outros fios da sobrancelha, pois crescerão sem parar. “Vale ressaltar que o resultado é definitivo, mas qualquer doença associada responsável pela queda, como a alopecia frontal fibrosante, deve ser tratada previamente ao procedimento para evitar que afete também os folículos transplantados”, recomenda.