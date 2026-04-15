Anitta, acústico, livro: os próximos passos do Ponto de Equilíbrio

Em meio à turnê de seus 25 anos, completados no fim de 2024 e cuja celebração segue na noite desta sexta-feira (17/4) na Autêntica, em Belo Horizonte, o Ponto de Equilíbrio promete surpresas ainda para 2026. Uma delas virá à baila na mesma data do show na capital mineira: uma parceria com Anitta. Além disso, o grupo pleiteia lançar um álbum acústico para o segundo semestre.

A aliança forjada com a cantora resultou em "Deus existe", a sexta das 15 faixas que compõem o novo disco da artista, 'Equilibrivm", a ser disponibilizado nas plataformas digitais nesta sexta. Curiosa e coincidentemente, o título do novo álbum de Anitta alude ao nome da banda carioca.

"É uma honra estar presente neste trabalho impecável da Anitta. Muito gratos pelo convite. Deus existe", escreveu o grupo em seu perfil no Instagram.

Em entrevista ao Estado de Minas, a banda também revelou a intenção de lançar um álbum neste ano. "O mais provável é que a gente venha com um acústico no segundo semestre. Temos isso em mente. Vamos ver quando estiver pronto (se sairá mesmo em 2026), mas a gente crê que o resultado será massa", declara o vocalista Hélio Bentes.

Livro?

Indagado se existe a possibilidade de o grupo lançar uma biografia em livro algum dia, Hélio sintetiza: "Com certeza". Companheiro de banda, o tecladista Tiago Caetano ainda brinca: "A história do Ponto de Equilíbrio dá uma série na Netflix.

Hélio concorda: "A gente já enfrentou coisas bem loucas. Temos muita história para contar, a sobrevivência na estrada. Não é fácil, pois não há uma rotina certa. O músico tem uma vida em que precisa ser um super-herói na estrada".

Ele ressalta ainda que "cada lugar e cada show reservam algo diferente". "Nunca se sabe como será. Teve uma vez que subiram três pessoas peladas no palco", relembra em meio a risos.

Belo Horizonte

A banda carioca retorna a BH após quase um ano, quando participou do festival Só Amor, em 5 de julho, no Parque das Mangabeiras. Desta vez, promete mostrar um "show completo", como ressaltam, regado a clássicos como "Aonde vai chegar (coisa feia)", do debute "Reggae a vida com amor" (2004), "Santa Kaya", de "Dia após dia lutando" (2010), e "Estar com você", de "Essa é a nossa música" (2016).

"Será especial. Ficamos meses elaborando no estúdio o show da turnê. Haverá muitas músicas para agradar a gregos e troianos do nosso público. Claro que não dá para colocar todas as canções, senão precisaríamos de seis horas de show. Porém, será um show grande. Vai ser 'aquele trem bão'", afirma.

A formação atual conta ainda com o baterista Lucas Kastrup, o percussionista Marcelo Campos e o baixista Pedro "Pedrada" Caetano.

Shows na Europa

A agenda do Ponto de Equilíbrio reservará também visitas à Europa. "Temos data marcada para voltar a Portugal, com festival com grandes nomes. Provavelmente vamos dar uma esticada e fazer mais um giro na Europa”, destaca Tiago, referindo-se ao Reggae Sun Festa, em 8 e 9 de agosto, em Oeiras.

PONTO DE EQUILÍBRIO - 25 ANOS



Local: Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312, Bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul de BH)

Horário: 21h

Ingressos: a partir de R$ 120, pelo Sympla

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata