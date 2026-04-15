Ponto de Equilíbrio revisita clássicos do reggae em BH nesta sexta (17/4)

Em 26 anos de trajetória como frontman do Ponto de Equilíbrio, Hélio Bentes elege o público mineiro como "o mais receptivo" da banda. E o grupo carioca de reggae sentirá novamente essa sinergia ao destilar seu cancioneiro em duas cidades do estado nesta semana: sexta-feira (17/4), na Autêntica, em BH; e sábado (18/4), no festival Planeta Milho, em Milho Verde.

As apresentações integram a turnê de 25 anos da banda - que completa 27 no fim de 2026. "O show é especial, ficamos meses elaborando-o no estúdio”, confessa o cantor ao Estado de Minas. O Ponto de Equilíbrio subiu ao palco do festival Só Amor, no Parque das Mangabeiras, em julho de 2025. Desta vez, o concerto reservará um set maior e, segundo ele, com muitas surpresas. “É um show grande. Aquele trem bão!", conta Hélio, empolgado.

O encontro em BH acontece na Autêntica, no Bairro Santa Efigênia, na Região Centro-Sul, nesta sexta, a partir das 21h, e os ingressos, já no terceiro lote, estão disponíveis no Sympla. O concerto será regado a clássicos como "Aonde vai chegar (coisa feia)", do debute "Reggae a vida com amor" (2004), "Santa Kaya", de "Dia após dia lutando" (2010), e "Estar com você", de "Essa é a nossa música" (2016).

"Será especial. Ficamos meses elaborando no estúdio o show da turnê. Haverá muitas músicas para agradar a gregos e troianos do nosso público. Claro que não dá para colocar todas as canções, senão precisaríamos de seis horas de show. Porém, será um show grande. Vai ser 'aquele trem bão'", afirma.

Fome

Essa sede de se apresentar para o público mineiro vem acompanhada por uma fome. Literal. "Sou carioca da gema, mas a culinária mineira é a melhor do mundo. Sou taurino, então amo comer. Minha mãe é mineira, veio para cá (ao Rio) muito nova. Cresci com muito angu, couve, linguiça mineira, torresmo, pão de queijo, cafezinho…", lembra em tom de nostalgia.

O tecladista Tiago Caetano assina embaixo e acrescenta uma iguaria mineira à "dieta" da banda nos próximos dias. "Nem falamos da cachaça", brinca em meio a risos. E aproveita a deixa para elogiar os lugares do estado por onde passou. “São Thomé das Letras, Juiz de Fora, Montes Claros, Ibitipoca, Ouro Preto, Diamantina… É um horizonte mais bonito que o outro, e a gente se encanta com cachoeira e natureza”, recorda.



O vocalista, por sua vez, enfatiza que a banda "não acreditava que essa turnê alcançaria uma glória tão grande". A explicação: há dois anos, o grupo tem girado o Brasil, passando por capitais como São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Manaus (AM), Recife (PE), Salvador (BA), Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC) e Curitiba (PR).

A formação atual conta ainda com o baterista Lucas Kastrup, o percussionista Marcelo Campos e o baixista Pedro "Pedrada" Caetano.



Companheiros de vida



O último álbum do Ponto é "Convida ao vivo" (2025), com participações de nomes do reggae e do rap nacional, como Planta E Raiz, Mato Seco, Gabriel O Pensador, Tati Portella (vocalista do Chimarruts), Lourena e Alexandre Carlo (vocalista e guitarrista do Natiruts). Cada convidado foi "escolhido a dedo", diz Hélio.



“O Alexandre Carlo, com o Natiruts, influenciou muito a gente. Mais de um ano depois de o grupo, ainda como Nativus, lançar o primeiro álbum ('Nativus', de 1997), nasceu o Ponto de Equilíbrio. Eu tinha 19 anos na época. Todos os convidados (do disco ao vivo) têm uma história muito grande com a banda”, comenta o vocalista.



Atravessando gerações



Recentemente, a música "Santa Kaya" viralizou em uma trend do Tiktok, revivendo o clássico. “É legal acompanhar o público se renovando. A gente vê a molecada ouvindo; às vezes nem sabe qual é a banda, mas conhece a música”, declara Tiago.

Com tanta história e energia, fica a expectativa para essa passagem histórica dos cariocas por Minas. E o tecladista promete: "Vai ser um showzão!".



PONTO DE EQUILÍBRIO - 25 ANOS

Local: Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312, Bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul de BH)

Horário: 21h

Ingressos: a partir de R$ 120, pelo Sympla

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata