Kid Abelha em BH: tudo sobre o show da turnê em julho

Belo Horizonte foi confirmada no roteiro da turnê de reencontro do Kid Abelha, "Eu tive um sonho". Um dos maiores ícones do pop rock nacional, a banda se apresenta na capital mineira em 4 de julho, um sábado. O evento marca o retorno do grupo aos palcos após um hiato de 13 anos e será realizado na Arena MRV, no Bairro Califórnia, Região Noroeste de BH.

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Ingressos e o que esperar do show

Os ingressos para a apresentação já estão à venda e podem ser adquiridos pelo site da Ticketmaster e nas bilheterias oficiais. Os setores disponíveis são:

Cadeira Superior (a partir de R$ 95 meia-entrada);

Cadeira Inferior (a partir de R$ 210 meia-entrada);

Pista (a partir de R$ 120 meia-entrada);

Pista Premium (a partir de R$ 245 meia-entrada);

Pacote VIP (a partir de R$ 745 meia entrada).

Os portões abrem às 16h, e o show está previsto para começar às 21h. A classificação etária é de 16 anos; menores de 5 a 15 anos podem entrar apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

A turnê celebra a trajetória do Kid Abelha, e o repertório deve ser recheado de clássicos. Fãs podem esperar por hinos como “Fixação”, “Como eu quero”, “Pintura íntima”, “Lágrimas e chuva” e “A fórmula do amor”.

Como chegar à Arena MRV

O acesso ao local é um ponto de atenção para quem planeja ir ao show. A principal via para chegar de carro é a Via Expressa, que conecta o centro de Belo Horizonte à Região Metropolitana. Para quem optar pelo transporte público, a estação de metrô Eldorado fica próxima, e diversas linhas de ônibus atendem a área.

É recomendável planejar o deslocamento com antecedência, já que eventos de grande porte costumam impactar o trânsito nos arredores. Aplicativos de transporte também são uma alternativa viável para chegar ao estádio com mais comodidade.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata