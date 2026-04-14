Zona Leste de BH inspira primeiro livro do cineasta André Novais Oliveira

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Cineasta consagrado e premiado, André Novais Oliveira é quem escreve os roteiros de seus filmes, além de colaborar com trabalhos dos parceiros na produtora Filmes de Plástico, Gabriel Martins e Maurílio Martins. Ao longo dos últimos tempos, ele ficou às voltas com a divulgação de sua estreia na escrita apartada da imagem, com o livro de contos “Na Zona Leste” (Quixote), lançado em Belo Horizonte e São Paulo.

O volume traz 10 textos curtos – um deles, “Na Savassi eu não vou” ocupa apenas uma página – intercalados com fotografias de Matéria Prima, nome conhecido da cena hip-hop de BH.

Dizer que se trata de escrita apartada da imagem talvez não seja de todo correto, posto que as histórias guardam algo de cinema. Os contos convidam o leitor a passear pela Floresta, Esplanada, Santa Inês, Sagrada Família, Santa Efigênia, Santa Tereza e Cidade Nova, bairros da Zona Leste de BH.

Aos 41 anos, André diz que a motivação para a estreia literária é o simples fato de conhecer bem a região, com seus tipos, esquinas e costumes – e gostar do que conhece.

“Moro na Zona Leste de Belo Horizonte desde meus 25 anos, passando por endereços em diferentes bairros, como Floresta e Paraíso. Muitos dos meus amigos hoje moram na mesma região. O estímulo para escrever o livro vem da observação cotidiana, das minhas andanças. É um local interessante e propício para várias histórias”, afirma.

O texto de divulgação do livro pontua que a Zona Leste, região tradicional e periférica, formada pelo encontro da metrópole com o interior mineiro, é menos característica geográfica e mais um modo de vida. “Algumas poucas coisas nas histórias são inspiradas em situações que vivi ou que vi pessoas vivendo, mas a ficção é o que vale mesmo no livro”, destaca Oliveira.

Cena urbana em detalhe de foto de Materia Prima Materia Prima/Instagram

O cineasta pretende dar continuidade à experiência literária. “Quero escrever mais. Até algumas coisas que talvez tenham surgido como roteiros estou com vontade de direcionar para a literatura. Tenho tido muitas ideias para histórias, então tento entender o que fazer com elas”, ressalta.

Ao comentar pontos comuns e divergentes entre a escrita de contos e de roteiro, ele diz serem coisas parecidas. “O prazer de escrever é o mesmo”.

Elisa Lucinda

A atriz e poeta Elisa Lucinda, que assina o prefácio, afirma que “a cinematografia de André, esse roteirista, criador, diretor mineiro da melhor qualidade, já nos educa para sua ótica, nos treina para ser seu leitor”.

Elisa recorre à aparente trivialidade da história do filme “O dia que te conheci” para falar do livro. “Acompanhamos os personagens principais sem muita referência da vida pregressa de cada um deles, mas, estranhamente, isso pouco importa. Não nos faz falta. Sabemos que alguma coisa está acontecendo ali, queremos que algo aconteça e estamos, não sei como nem por quê, em tempo real, acompanhando a história daqueles dois anônimos”, registra.

Oliveira entende a própria paisagem da Zona Leste como personagem do livro. Ele chama a atenção, nesse sentido, para a contribuição de Matéria Prima.

“Achei que a parte visual daria muito certo com as fotos dele, que são maravilhosas e que conseguem traduzir Belo Horizonte de uma forma única. Admiro muito o Matéria, na música e na fotografia”, destaca.

Detalhe de fotografia feita por Matéria Prima, observador atento dos protagonistas da cena urbana de BH Materia Prima/Instagram

As imagens capturam o viaduto Santa Tereza, os passageiros de um ônibus lotado, pichações servindo de pano de fundo para transeuntes, Rio Arrudas, escadarias que ligam a Rua Sapucaí à Praça da Estação, além pequenos comércios de bairro, passarelas e viadutos.

Novidades no forno

Paralelamente a eventos de lançamento do livro, Oliveira promove seu quarto e mais recente longa, “Se eu fosse vivo... Vivia”, que estreou em fevereiro, no Festival de Berlim, onde recebeu críticas positivas de especialistas de todo o mundo.

“A trajetória do filme está bonita. Vêm mais festivais aí. Estou muito feliz com os rumos que ele vem seguindo. Tem muita coisa vindo aí, mais coisas de literatura, cinema e também uma tentativa dentro do teatro”, diz André, sem revelar do que se trata.

“NA ZONA LESTE”

• Livro de contos de André Novais Oliveira

• Fotos: Matéria Prima

• Editora Quixote

• 80 páginas

• R$ 45

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