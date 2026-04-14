Patrícia Espírito Santo revela o outro lado do paraíso de Madagascar

“Cresci ouvindo ser possível viver sem muita coisa. Só não pode faltar água, acreditava”. Assim escreve Patrícia Espírito Santo em “Onde deságua o desengano”, livro que será lançado na quarta-feira (15/4), na Quixote. A experiência no Sul de Madagascar, no entanto, fez a autora rever essa ideia.

A jornalista belo-horizontina reúne textos inspirados em histórias reais coletadas durante trabalhos voluntários na região, marcada por escassez extrema e insegurança alimentar. “Sempre ouvi dizer que sem água o ser humano não sobrevive, mas em Madagascar não tem água e as pessoas vivem”, afirma a autora.

Secas e ciclones

Localizada na África Oriental e quarta maior ilha do mundo, Madagascar costuma ser associada a paisagens exuberantes e destinos turísticos. Essa imagem se restringe ao Norte do país. No Sul, especialmente no extremo da ilha, a população tem de lidar com secas recorrentes, ciclones e baixa produção agrícola.

“O extremo sul é só areia. As tempestades cobrem as casas improvisadas e, embora o mar esteja por toda parte, não há água potável. Eles conseguem encher apenas uma garrafa de dois litros para dividir entre até 10 pessoas por vários dias”, relata Patrícia. Madagascar ocupa a quarta posição no ranking de países com os mais altos índices de desnutrição crônica no mundo.

A estrutura do livro combina a contextualização inicial com depoimentos em primeira pessoa. São 20 relatos de personagens fictícios, construídos a partir de entrevistas com dezenas de moradores. O material foi editado e reorganizado, reunindo experiências distintas em narrativas únicas.

A jornalista Patrícia Espírito Santo participou de ações comunitárias em Madagascar e baseou seu livro em relatos dos moradores da ilha africana Leca Novo/divulgação

“Muitas histórias se repetiam, enquanto alguns eventos eram diferentes para cada pessoa. Combinei elementos e criei os personagens. O que importa não é a fidelidade à linha do tempo de uma pessoa, mas ao que acontece naquele lugar”, explica Patrícia.

Privacidade e cultura

Os depoimentos foram coletados entre 2023 e 2025, durante estadias anuais de um mês. A autora registrou relatos no gravador com auxílio de um tradutor. Os entrevistados não apresentaram resistência, pois, segundo ela, a falta de privacidade é cultural no Sul de Madagascar.

“Eles não têm privacidade nem de corpo nem de vida. Até em consulta médica a família inteira dá pitaco, fala. É uma coisa muito característica deles. Tudo é declarado e sem julgamento”, observa. Os depoimentos reúnem relatos íntimos sobre mortes de familiares, escassez, doenças e saúde mental.

Patrícia Espírito Santo realiza trabalho voluntário na África desde 2019, por meio da ONG Fraternidade Sem Fronteiras. A primeira experiência foi no Malawi, onde auxiliou equipes médicas e escreveu “Há um lugar para mim na casa do meu pai” (2024), sobre refugiados que vivem no Campo de Dzaleka, naquele país.

A jornalista e escritora passou a oferecer, por meio da ONG, oficinas de costura, atividade que gera renda para mulheres da comunidade. A instituição mantém iniciativas na área da saúde e centros educacionais em que crianças se alimentam e estudam.

“A gente tenta mostrar, com olhar mais humano, que é possível ajudar. Não queremos mudar a cultura de ninguém. Queremos que consigam falar e ler na própria língua, contar suas histórias e construir a vida com seus próprios valores. Uma das coisas mais bonitas que eles têm a nos ensinar é a capacidade de resistência”, ressalta Patrícia Espírito Santo.



“ONDE DESÁGUA O DESENGANO”

• Livro de Patrícia Espírito Santo

• Editora Autêntica

• 168 páginas

• R$ 69,80 (físico) e R$ 48,90 (ebook)

• Lançamento na quarta-feira (15/4), às 18h30, na Livraria Quixote (Rua Fernandes Tourinho, 274, Savassi). Haverá bate-papo com a autora mediado pelo escritor Andrei Moreira

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* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria