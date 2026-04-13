Evento com Jeferson Tenório em BH anuncia lote extra de ingressos

Escritor participa do projeto Letra em Cena nesta terça-feira (14/4), no Minas Tênis Clube, que recebe também espetáculo adaptado do livro 'O avesso da pele'

13/04/2026 16:37

Tenório venceu o Prêmio Jabuti em 2021, com o livro "O avesso da pele" na categoria Romance Literário crédito: Andressa Pufal / Divulgação

O escritor Jeferson Tenório é o convidado do projeto Letra em cena nesta terça-feira (14/4), no Centro Cultural Unimed-BH Minas. A organização do evento anunciou nesta segunda-feira (13/4) que um novo lote para retirada de ingressos gratuitos foi disponibilizado pela plataforma Sympla

Tenório venceu o Prêmio Jabuti em 2021, com o livro “O avesso da pele” na categoria Romance Literário. Com curadoria de José Eduardo Gonçalves, o Letra em Cena conta com a participação do ator e músico Gui Ventura, que fará a leitura de trechos da obra de Jeferson Tenório. 

A obra do escritor carioca radicado em Porto Alegre chega em dose dupla a Belo Horizonte. A adaptação para o teatro de “O avesso da pele” terá sessão também no no Centro Cultural Unimed-BH Minas, no próximo dia 24 de abril.

Na história, o personagem Pedro investiga suas origens após a morte do pai, Henrique, em uma abordagem policial, tematizando o racismo no Brasil em meio a questões de identidade, memória e luto. 

