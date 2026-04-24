‘Casa do patrão’: Record estreia novo reality após fim do BBB 26

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O fim do Big Brother Brasil 26 não deixou os fãs de realities órfãos por muito tempo. A Record lança, na próxima segunda-feira (27/4), a nova aposta no gênero: “Casa do patrão”, um programa que chega com proposta diferente e foco em disputas de poder dentro do confinamento.

O programa terá exibição na TV aberta e no Disney +. O comando ficará com Leandro Hassum, enquanto a direção é de Boninho, ex-diretor do BBB, no primeiro grande projeto fora da Globo.

Ao todo, 18 participantes anônimos entram na disputa:

Alexandre Vinicius - vendedor, do Rio de Janeiro

Andressa Karol - vendedora e estudante de Enfermagem, natural do Piauí e moradora de Canoas (RS)

Bianca Becker - massoterapeuta e Miss Rio Grand Rio Grande do Sul, de São Martinho (RS)

Jackson da Fonseca - policial civil, de Curitiba (PR)

João Victor Cassoli - desempregado, de Macaé (RJ)

Jovan Nascimento - motoboy e instrutor de capoeira, de Recife (PE)

Luís Fellipe Alvim - motorista de aplicativo, de Brasília (DF)

Luiza Parlote - revendedora de cosméticos e bijuterias, natural do Espírito Santo e moradora de Ouro Preto do Oeste (RO)

Marcelo Skova - produtor de eventos, de São Paulo

Mariana Bernardino - trancista, do Rio de Janeiro

Marina Keller - consultora comercial, natural do Pará e moradora de Florianópolis (SC)

Matheus Barros - lutador profissional de MMA, de Campo Grande (RS)

Nataly Silva - vendedora ambulante, de Recife (PE)

Nikita Salvador - advogada, de Lagoa da Prata, e moradora de Belo Horizonte (MG)

Sheila Barbosa - professora de matemática e psicóloga, de Salvador (BA)

Thiago Monteiro - personal trainer e árbitro de atletismo, de Goiânia (GO)

Vivão - estilista, de Salvador (BA)

A escolha segue a lógica de identificação com o público, mas dentro de uma estrutura mais estratégica e menos horizontal do que a vista em realities recentes.

O principal diferencial está na dinâmica semanal. A cada ciclo, um competidor assume o papel de “Patrão”, tornando-se a figura central da casa. Ele terá poder para escolher aliados, distribuir funções e indicar diretamente um participante para a eliminação, chamada de “Tá na reta”. Os demais confinados também votam, completando a formação da berlinda. As eliminações acontecerão sempre às quintas-feiras.

A estrutura do confinamento reforça essa lógica de poder. O espaço será dividido em três áreas: a Casa do Patrão, com conforto e privilégios; a Casa do Trampo, mais simples e voltada a tarefas; e a Casa da Convivência, onde todos podem interagir. A divisão deve acentuar desigualdades e alimentar conflitos, um dos motores do programa.

Um interfone ligará os ambientes 24 horas por dia, permitindo que o Patrão faça pedidos e reforce a autoridade sobre os demais. Na prática, isso significa que o participante no topo poderá influenciar diretamente o conforto, as tarefas e até o risco de eliminação dos colegas.

Ao contrário do BBB, que privilegia alianças e convivência mais equilibrada, “Casa do patrão” aposta em uma estrutura mais rígida e centralizada. A promessa é de um jogo mais tenso, com conflitos intensificados pela concentração de poder nas mãos de um único participante a cada semana.

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O reality será gravado no mesmo complexo de “A fazenda”, em Itapecerica da Serra (SP), e oferecerá um prêmio de até R$ 2 milhões ao vencedor.