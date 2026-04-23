Jonas e Marciele trocam farpas em reencontro de elenco do BBB 26

Ex-aliados justificaram motivo de terem deixado de se seguir nas redes sociais. 'Eu fui saber pelas páginas de fofoca', comentou a cunhã-poranga

ISABELA FAGGIANI
ISABELA FAGGIANI
23/04/2026 08:59

Aliados no BBB 26, Marciele Albuquerque e Jonas Sulzbach trocam farpas em reencontro depois do reality crédito: Globoplay

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os integrantes do quarto Sonho de Voar do BBB 26 (Globo) se reencontraram nessa quarta-feira (22/4) após a final do reality para uma lavação de roupa suja que gerou uma troca de farpas entre Jonas Sulzbach e Marciele Albuquerque.

O veterano comentou que havia deixado de seguir a cunhã-poranga nas redes sociais, pois assistiu a vídeos em que a ex-aliada falava mal dele e que ela se aproveitava do jogo em grupo.


A paraense se defendeu, afirmando que era o que ela estava sentindo no momento e escolheu ficar ao lado de Gabriela Saporito em uma treta da paulistana com o modelo.

 

"Eu fui saber pelas páginas de fofoca e falei: 'vou ser recíproca também'. Mas o jogo ficou lá dentro da casa", explicou Marciele sobre a troca de "unfollow" com Jonas.

Alberto Cowboy e Gabriela aproveitaram o assunto para esclarecer ao público que eles nunca deixaram de se seguir nas redes. O empresário afirmou que alguém lhe disse que a jovem havia parado de segui-lo, mas ele nunca a seguiu. Ele explicou que não mexe nessa parte de sua conta nas redes sociais e deixa para os administradores.

A 'Panquequinha' também confirmou que não deixou de seguir a conta de nenhuma pessoa do elenco e, quando saiu da casa, já não seguia o Instagram de Cowboy. "Foi a equipe", justificou.

"No meu caso, fui eu mesma", brincou Marciele.

