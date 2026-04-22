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EX-BBB

Milena declara que o BBB 26 foi a melhor parte de sua vida

Recreadora infantil ficou em segundo lugar e faturou R$ 150 mil. 'Não vou esquecer', disse a mineira em papo com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro

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ISABELA FAGGIANI
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ISABELA FAGGIANI
Repórter
22/04/2026 11:14

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Milena é a nova milionária, depois de vencer o BBB 26
A recreadora infantil mineira Milena, radicada em Teófilo Otoni, ficou em segundo lugar no BBB 26 crédito: TV Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A recreadora infantil Milena Moreira ficou em segundo lugar na final do BBB 26 (Globo) nesta terça-feira (21/4). Após sair da casa mais vigiada do Brasil, a mineira conversou com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro sobre sua passagem pelo reality.

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A sister assistiu a momentos de confusão que teve no jogo e falou sobre a decisão de adotar uma postura mais tranquila na reta final do programa.

 

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"Eu acho que a gente se perde quando foca só no jogo. Não é jogo, lá era a minha vida, e a melhor parte dela, que eu não vou esquecer. E eu falei: 'Samira, vamos viver? Se [uma briga] chegar na nossa, a gente fala. Se não, a gente não fala'. Eu não joguei a toalha. Eu queria viver. Eu amava a casa, eu amava tudo. E eu vivi. E consegui", declarou a vice-campeã.

Milena comentou ainda que, após a experiência que teve na casa de vidro e os cem dias de confinamento, aprendeu a ignorar as falas e pensamentos dos outros sobre ela. A mineira também expressou sua gratidão por tudo o que viveu.

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"Muita gente fala que o BBB é sofrido, que casa de vidro é sofrida, mas eu toparia tudo de novo. Eu jamais vou abrir minha boca e falar 'eu sofri'. O BBB e a casa de vidro foram incríveis pra mim. Aquele pessoal todo ali me macetando foi o que me fez bloquear de ruim o que falam pra mim. Hoje, eu sei bloquear", afirmou.

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